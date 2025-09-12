Daugiau apie TWRAE

Trump Was Right About Everything kaina (TWRAE)

Neįtraukta į sąrašą

1 TWRAE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-0.60%1D
USD
Trump Was Right About Everything (TWRAE) kainos grafikas realiu laiku
Trump Was Right About Everything (TWRAE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00367428
$ 0.00367428$ 0.00367428

$ 0
$ 0$ 0

+0.85%

-0.67%

+6.51%

+6.51%

Trump Was Right About Everything (TWRAE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TWRAE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TWRAE kaina yra $ 0.00367428, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TWRAE per pastarąją valandą pasikeitė +0.85%, per 24 valandas – -0.67%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Trump Was Right About Everything (TWRAE) rinkos informacija

$ 34.15K
$ 34.15K$ 34.15K

--
----

$ 34.15K
$ 34.15K$ 34.15K

999.24M
999.24M 999.24M

999,241,444.924932
999,241,444.924932 999,241,444.924932

Dabartinė Trump Was Right About Everything rinkos kapitalizacija yra $ 34.15K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TWRAE apyvartoje yra 999.24M vienetų, o bendras kiekis siekia 999241444.924932. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 34.15K

Trump Was Right About Everything (TWRAE) kainos istorija USD

Šiandienos Trump Was Right About Everything kainos pokytis į USD: $ 0.
Trump Was Right About Everything 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Trump Was Right About Everything 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Trump Was Right About Everything 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.67%
30 dienų$ 0-16.87%
60 dienų$ 0-42.99%
90 dienų$ 0--

Kas yra Trump Was Right About Everything (TWRAE)

TRUMP'S NEW CAP. Trump Was Right About Everything. $TWRAE is a meme token leading a community-driven movement on the blockchain. It represents a collective effort to amplify the iconic message in a straightforward and unapologetic way. Simple, bold, and focused on spreading the truth, this is the essence of the TWRAE movement. A new era of memes begins here. Powered by the people, for the people.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Trump Was Right About Everything (TWRAE) išteklius

Oficiali svetainė

Trump Was Right About Everything kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Trump Was Right About Everything (TWRAE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Trump Was Right About Everything (TWRAE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Trump Was Right About Everything prognozes.

Peržiūrėkite Trump Was Right About Everything kainos prognozę dabar!

TWRAE į vietos valiutas

Trump Was Right About Everything (TWRAE) Tokenomika

Supratimas apie Trump Was Right About Everything (TWRAE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TWRAEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Trump Was Right About Everything (TWRAE)

Kiek Trump Was Right About Everything(TWRAE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TWRAE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TWRAE į USD kaina?
Dabartinė TWRAE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Trump Was Right About Everything rinkos kapitalizacija?
TWRAE rinkos kapitalizacija yra $ 34.15KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TWRAE apyvartoje?
TWRAE apyvartoje yra 999.24MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TWRAE kaina?
TWRAE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00367428USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TWRAE kaina?
TWRAE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra TWRAE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TWRAE yra --USD.
Ar TWRAE kaina šiais metais kils?
TWRAE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TWRAE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Trump Was Right About Everything (TWRAE) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.