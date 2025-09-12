Trump AI kaina ($TRAIMP)
Trump AI ($TRAIMP) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $TRAIMP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $TRAIMP kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $TRAIMP per pastarąją valandą pasikeitė +0.30%, per 24 valandas – +2.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Trump AI rinkos kapitalizacija yra $ 24.68K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $TRAIMP apyvartoje yra 983.43M vienetų, o bendras kiekis siekia 983428110.7958863. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.68K
Šiandienos Trump AI kainos pokytis į USD: $ 0.
Trump AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Trump AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Trump AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.15%
|30 dienų
|$ 0
|+27.35%
|60 dienų
|$ 0
|+35.66%
|90 dienų
|$ 0
|--
The memecoin project $TRAIMP aims to capture the explosive combination of artificial intelligence, internet meme culture, and the personality of Donald Trump to create a unique token in the crypto market. $TRAIMP leverages a community-driven model, attracting enthusiasts who resonate with both the unpredictability of the memecoin landscape and the larger-than-life persona of Trump. With an ambitious roadmap, $TRAIMP aspires to dominate the memecoin sector by not only building a substantial following but by differentiating itself with an AI-powered ecosystem designed to drive engagement, innovation, and virality. At the core of $TRAIMP is its community-first philosophy. Memecoins thrive on active and dedicated followings, and $TRAIMP has fostered a decentralized community with a focus on collective growth and influence. Unlike traditional financial assets, $TRAIMP’s value is as much a function of social sentiment and internet buzz as it is of technical development. Community members play an integral role in marketing, content creation, and even in guiding the project’s direction. By actively engaging with its audience on platforms like Twitter, Telegram, and Reddit, $TRAIMP taps into the same energy that propelled earlier memecoins such as Dogecoin and Shiba Inu. However, $TRAIMP aims to go beyond mere popularity to achieve lasting impact and, potentially, mass adoption.
