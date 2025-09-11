TruFin Staked MATIC kaina (TRUMATIC)
TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) realiojo laiko kaina yra $0.297295. Per pastarąsias 24 valandas TRUMATIC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.292729 iki aukščiausios $ 0.300137 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRUMATIC kaina yra $ 1.33, o žemiausia – $ 0.166231.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRUMATIC per pastarąją valandą pasikeitė +0.42%, per 24 valandas – +0.32%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė TruFin Staked MATIC rinkos kapitalizacija yra $ 49.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TRUMATIC apyvartoje yra 166.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 166034447.0416793. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 49.35M
Šiandienos TruFin Staked MATIC kainos pokytis į USD: $ +0.00095537.
TruFin Staked MATIC 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0423080217.
TruFin Staked MATIC 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0488530603.
TruFin Staked MATIC 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.07666046602290557.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00095537
|+0.32%
|30 dienų
|$ +0.0423080217
|+14.23%
|60 dienų
|$ +0.0488530603
|+16.43%
|90 dienų
|$ +0.07666046602290557
|+34.75%
The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s first product, TruStake, is a MATIC staking vault which provides access to MATIC staking on the Ethereum network. TruMATIC is the liquid staking token users receive when they deposit MATIC into the TruStake vault. It is an ERC-20 token like MATIC and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits MATIC on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruMATIC, based on the exchange rate at the time of staking. As MATIC staking rewards accrue, the value of TruMATIC increases (with reference to MATIC). - Users have have the ability to stake their MATIC through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruMATIC. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. The TruMATIC liquid token is self-custodied, meaning holders have complete control over their TruMATIC at all times, with a broad set of possibilities: - **Target ~5%+ APY:** TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding. - **DeFi Interoperability:** TruMATIC’s token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers. - **Liquidity Pools:** Get ready for MATIC<>TruMATIC liquidity pools on leading DEXs, enabling a smooth liquidity provision for users seeking to exit their TruMATIC positions.
