TROLLI CTO logotipas

TROLLI CTO kaina (TROLLICTO)

Neįtraukta į sąrašą

1 TROLLICTO į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
TROLLI CTO (TROLLICTO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:41:07(UTC+8)

TROLLI CTO (TROLLICTO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.84%

+10.67%

+10.67%

TROLLI CTO (TROLLICTO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TROLLICTO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TROLLICTO kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TROLLICTO per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.84%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TROLLI CTO (TROLLICTO) rinkos informacija

$ 28.09K
$ 28.09K$ 28.09K

--
----

$ 28.09K
$ 28.09K$ 28.09K

919.04M
919.04M 919.04M

919,036,755.729764
919,036,755.729764 919,036,755.729764

Dabartinė TROLLI CTO rinkos kapitalizacija yra $ 28.09K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TROLLICTO apyvartoje yra 919.04M vienetų, o bendras kiekis siekia 919036755.729764. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.09K

TROLLI CTO (TROLLICTO) kainos istorija USD

Šiandienos TROLLI CTO kainos pokytis į USD: $ 0.
TROLLI CTO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
TROLLI CTO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
TROLLI CTO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.84%
30 dienų$ 0+14.94%
60 dienų$ 0+30.14%
90 dienų$ 0--

Kas yra TROLLI CTO (TROLLICTO)

$TROLLICTO is a community owned token that was created after 6ix9ine scammed his fans with his original coin. You can invest with confidence knowing that we're fully audited & doxxed/KYC'd so you won't have to worry about falling victim to another rugpull or scam. We are the only official TROLLI token. Don't trust any other links or sites. Now let's run this up as a community & make back what was lost plus more! 0/0 Buy/Sell Tax 8% of the Supply has been Burned - We are fully audited & doxxed/KYC'd. Let's run this up!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

TROLLI CTO (TROLLICTO) išteklius

Oficiali svetainė

TROLLI CTO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TROLLI CTO (TROLLICTO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TROLLI CTO (TROLLICTO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TROLLI CTO prognozes.

Peržiūrėkite TROLLI CTO kainos prognozę dabar!

TROLLICTO į vietos valiutas

TROLLI CTO (TROLLICTO) Tokenomika

Supratimas apie TROLLI CTO (TROLLICTO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TROLLICTOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TROLLI CTO (TROLLICTO)

Kiek TROLLI CTO(TROLLICTO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TROLLICTO kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TROLLICTO į USD kaina?
Dabartinė TROLLICTO kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TROLLI CTO rinkos kapitalizacija?
TROLLICTO rinkos kapitalizacija yra $ 28.09KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TROLLICTO apyvartoje?
TROLLICTO apyvartoje yra 919.04MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TROLLICTO kaina?
TROLLICTO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TROLLICTO kaina?
TROLLICTO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra TROLLICTO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TROLLICTO yra --USD.
Ar TROLLICTO kaina šiais metais kils?
TROLLICTO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TROLLICTO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.