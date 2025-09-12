Daugiau apie TRDX

Trendix logotipas

Trendix kaina (TRDX)

Neįtraukta į sąrašą

1 TRDX į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-11.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Trendix (TRDX) kainos grafikas realiu laiku
Trendix (TRDX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04319225
$ 0.04319225$ 0.04319225

$ 0
$ 0$ 0

+0.51%

-11.37%

-52.92%

-52.92%

Trendix (TRDX) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TRDX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRDX kaina yra $ 0.04319225, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRDX per pastarąją valandą pasikeitė +0.51%, per 24 valandas – -11.37%, o per pastarąsias 7 dienas – -52.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Trendix (TRDX) rinkos informacija

$ 4.46K
$ 4.46K$ 4.46K

--
----

$ 4.46K
$ 4.46K$ 4.46K

100.00M
100.00M 100.00M

99,997,804.29318343
99,997,804.29318343 99,997,804.29318343

Dabartinė Trendix rinkos kapitalizacija yra $ 4.46K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TRDX apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 99997804.29318343. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.46K

Trendix (TRDX) kainos istorija USD

Šiandienos Trendix kainos pokytis į USD: $ 0.
Trendix 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Trendix 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Trendix 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-11.37%
30 dienų$ 0+56.76%
60 dienų$ 0+45.11%
90 dienų$ 0--

Kas yra Trendix (TRDX)

Trendix is a multi-purpose Web3 platform integrating prediction markets, social engagement, gaming, and decentralized trading, all powered by blockchain technology. The TRDX token serves as the ecosystem’s utility and reward currency, enabling seamless transactions, play-to-earn mechanics, AI-powered trading insights, and premium access. Players and users can earn, trade, and own digital assets, fostering a sustainable, user-driven economy on Solana.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Trendix (TRDX) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Trendix kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Trendix (TRDX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Trendix (TRDX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Trendix prognozes.

Peržiūrėkite Trendix kainos prognozę dabar!

TRDX į vietos valiutas

Trendix (TRDX) Tokenomika

Supratimas apie Trendix (TRDX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRDXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Trendix (TRDX)

Kiek Trendix(TRDX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TRDX kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TRDX į USD kaina?
Dabartinė TRDX kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Trendix rinkos kapitalizacija?
TRDX rinkos kapitalizacija yra $ 4.46KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TRDX apyvartoje?
TRDX apyvartoje yra 100.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TRDX kaina?
TRDX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04319225USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TRDX kaina?
TRDX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra TRDX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TRDX yra --USD.
Ar TRDX kaina šiais metais kils?
TRDX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TRDX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.