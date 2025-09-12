Daugiau apie TRENCHAI

TRENCHAI Kainos informacija

TRENCHAI Oficiali svetainė

TRENCHAI Tokenomika

TRENCHAI Kainų prognozė

TrenchAI logotipas

TrenchAI kaina (TRENCHAI)

Neįtraukta į sąrašą

1 TRENCHAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.0002619
+8.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
TrenchAI (TRENCHAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:46:38(UTC+8)

TrenchAI (TRENCHAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00024126
24 val. žemiausia
$ 0.00027142
24 val. aukščiausia

$ 0.00024126
$ 0.00027142
$ 0.01249511
$ 0.00019019
-0.36%

+8.36%

+14.70%

+14.70%

TrenchAI (TRENCHAI) realiojo laiko kaina yra $0.0002619. Per pastarąsias 24 valandas TRENCHAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00024126 iki aukščiausios $ 0.00027142 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRENCHAI kaina yra $ 0.01249511, o žemiausia – $ 0.00019019.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRENCHAI per pastarąją valandą pasikeitė -0.36%, per 24 valandas – +8.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TrenchAI (TRENCHAI) rinkos informacija

$ 261.76K
--
$ 261.76K
999.59M
999,594,168.509898
Dabartinė TrenchAI rinkos kapitalizacija yra $ 261.76K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TRENCHAI apyvartoje yra 999.59M vienetų, o bendras kiekis siekia 999594168.509898. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 261.76K

TrenchAI (TRENCHAI) kainos istorija USD

Šiandienos TrenchAI kainos pokytis į USD: $ 0.
TrenchAI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000091580.
TrenchAI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000375483.
TrenchAI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000288762374375186.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+8.36%
30 dienų$ +0.0000091580+3.50%
60 dienų$ +0.0000375483+14.34%
90 dienų$ +0.0000288762374375186+12.39%

Kas yra TrenchAI (TRENCHAI)

Automated meme coin sniper & trading tool. Evolving with every trade.

TrenchAI (TRENCHAI) išteklius

Oficiali svetainė

TrenchAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TrenchAI (TRENCHAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TrenchAI (TRENCHAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TrenchAI prognozes.

Peržiūrėkite TrenchAI kainos prognozę dabar!

TRENCHAI į vietos valiutas

TrenchAI (TRENCHAI) Tokenomika

Supratimas apie TrenchAI (TRENCHAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRENCHAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TrenchAI (TRENCHAI)

Kiek TrenchAI(TRENCHAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TRENCHAI kaina USD valiuta yra 0.0002619USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TRENCHAI į USD kaina?
Dabartinė TRENCHAI kaina USD valiuta yra $ 0.0002619. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TrenchAI rinkos kapitalizacija?
TRENCHAI rinkos kapitalizacija yra $ 261.76KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TRENCHAI apyvartoje?
TRENCHAI apyvartoje yra 999.59MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TRENCHAI kaina?
TRENCHAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01249511USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TRENCHAI kaina?
TRENCHAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00019019USD.
Kokia yra TRENCHAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TRENCHAI yra --USD.
Ar TRENCHAI kaina šiais metais kils?
TRENCHAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TRENCHAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:46:38(UTC+8)

