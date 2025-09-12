Transhuman Coin kaina (THC)
Transhuman Coin (THC) realiojo laiko kaina yra $0.00010278. Per pastarąsias 24 valandas THC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00010253 iki aukščiausios $ 0.00010422 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia THC kaina yra $ 0.00158293, o žemiausia – $ 0.00006226.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, THC per pastarąją valandą pasikeitė -0.21%, per 24 valandas – -0.46%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Transhuman Coin rinkos kapitalizacija yra $ 702.56K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. THC apyvartoje yra 6.83B vienetų, o bendras kiekis siekia 6828875048.374454. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 702.56K
Šiandienos Transhuman Coin kainos pokytis į USD: $ 0.
Transhuman Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000145548.
Transhuman Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000308810.
Transhuman Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00002583717471792486.
Transhuman Coin ($THC) is a 3+ year impact-driven DeSci project committed to advancing human longevity, health, and well-being through cutting-edge science and technology. Powered by a dynamic Scientific Advisory Board featuring visionaries such as Prof. Aubrey De Grey (Father of Longevity Science), Prof. Avinash Singh (a Brain Computer Interface Expert), Dr. Charles Awuzie (a biochemist), Peter Xing (AI innovation leader at Microsoft Australia), and Alyse Sue (former Director of Metaverse, KPMG Australia), among others, Transhuman Coin drives innovation in decentralized science. Our flagship initiative, the THC-Powered Telemedicine Network, connects underserved communities with affordable and AI-driven telemedicine services, revolutionizing access to healthcare. With payments facilitated through $THC tokens, this project empowers individuals while driving token adoption. Over the past three years, Transhuman Coin has funded transformative longevity research in Australia and Africa, addressing critical challenges in the fight against aging and disease. Our investments include supporting the FoxG1 Foundation Australia, advancing genetic solutions for neurological conditions, and funding groundbreaking innovations like Abby-Wheelchairs, a project developing autonomous wheelchairs for enhanced mobility.
