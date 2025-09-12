TrancheVest kaina (TRANCHE)
+0.59%
+2.06%
+13.15%
+13.15%
TrancheVest (TRANCHE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TRANCHE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRANCHE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRANCHE per pastarąją valandą pasikeitė +0.59%, per 24 valandas – +2.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė TrancheVest rinkos kapitalizacija yra $ 48.39K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TRANCHE apyvartoje yra 999.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 999945488.4087677. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 48.39K
Šiandienos TrancheVest kainos pokytis į USD: $ 0.
TrancheVest 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
TrancheVest 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
TrancheVest 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.06%
|30 dienų
|$ 0
|+28.11%
|60 dienų
|$ 0
|+18.61%
|90 dienų
|$ 0
|--
TrancheVest is an advanced crypto investment platform that leverages AI agents and risk-based portfolio allocation to provide automated investments across different risk profiles. The system utilizes a multi-layered architecture integrating several cutting-edge technologies to deliver personalized investment strategies based on user preferences and market conditions. The core innovation of TrancheVest lies in its use of specialized agents working together to analyze market sentiment, assess user risk tolerance, and execute trades through various DeFi protocols. The platform offers three distinct investment tranches (Green, Blue, and Growth) corresponding to different risk levels, allowing users to diversify their crypto investments according to their risk appetite.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos TrancheVest (TRANCHE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TrancheVest (TRANCHE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TrancheVest prognozes.
Peržiūrėkite TrancheVest kainos prognozę dabar!
Supratimas apie TrancheVest (TRANCHE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRANCHEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.