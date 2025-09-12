Daugiau apie SLICE

Tranche Finance logotipas

Tranche Finance kaina (SLICE)

Neįtraukta į sąrašą

1 SLICE į USD – tiesioginė kaina:

$0.04876022
$0.04876022$0.04876022
-0.10%1D
USD
Tranche Finance (SLICE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:28:16(UTC+8)

Tranche Finance (SLICE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04712819
$ 0.04712819$ 0.04712819
24 val. žemiausia
$ 0.04883672
$ 0.04883672$ 0.04883672
24 val. aukščiausia

$ 0.04712819
$ 0.04712819$ 0.04712819

$ 0.04883672
$ 0.04883672$ 0.04883672

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

$ 0.01832946
$ 0.01832946$ 0.01832946

+0.00%

-0.11%

+2.12%

+2.12%

Tranche Finance (SLICE) realiojo laiko kaina yra $0.04876022. Per pastarąsias 24 valandas SLICE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04712819 iki aukščiausios $ 0.04883672 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SLICE kaina yra $ 1.79, o žemiausia – $ 0.01832946.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SLICE per pastarąją valandą pasikeitė +0.00%, per 24 valandas – -0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Tranche Finance (SLICE) rinkos informacija

$ 849.40K
$ 849.40K$ 849.40K

--
----

$ 975.23K
$ 975.23K$ 975.23K

17.42M
17.42M 17.42M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

Dabartinė Tranche Finance rinkos kapitalizacija yra $ 849.40K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SLICE apyvartoje yra 17.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 20000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 975.23K

Tranche Finance (SLICE) kainos istorija USD

Šiandienos Tranche Finance kainos pokytis į USD: $ 0.
Tranche Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006270856.
Tranche Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0156140269.
Tranche Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.01562730358423476.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.11%
30 dienų$ -0.0006270856-1.28%
60 dienų$ +0.0156140269+32.02%
90 dienų$ +0.01562730358423476+47.17%

Kas yra Tranche Finance (SLICE)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Tranche Finance (SLICE) išteklius

Oficiali svetainė

Tranche Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Tranche Finance (SLICE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tranche Finance (SLICE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tranche Finance prognozes.

Peržiūrėkite Tranche Finance kainos prognozę dabar!

SLICE į vietos valiutas

Tranche Finance (SLICE) Tokenomika

Supratimas apie Tranche Finance (SLICE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SLICEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Tranche Finance (SLICE)

Kiek Tranche Finance(SLICE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SLICE kaina USD valiuta yra 0.04876022USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SLICE į USD kaina?
Dabartinė SLICE kaina USD valiuta yra $ 0.04876022. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Tranche Finance rinkos kapitalizacija?
SLICE rinkos kapitalizacija yra $ 849.40KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SLICE apyvartoje?
SLICE apyvartoje yra 17.42MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SLICE kaina?
SLICE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.79USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SLICE kaina?
SLICE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01832946USD.
Kokia yra SLICE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SLICE yra --USD.
Ar SLICE kaina šiais metais kils?
SLICE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SLICE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
