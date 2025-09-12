Daugiau apie TRADIECOIN

Tradiecoin kaina (TRADIECOIN)

1 TRADIECOIN į USD – tiesioginė kaina:

Tradiecoin (TRADIECOIN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:27:51(UTC+8)

Tradiecoin (TRADIECOIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

Tradiecoin (TRADIECOIN) realiojo laiko kaina yra $0.00001884. Per pastarąsias 24 valandas TRADIECOIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001816 iki aukščiausios $ 0.00001944 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRADIECOIN kaina yra $ 0.00136888, o žemiausia – $ 0.00000814.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRADIECOIN per pastarąją valandą pasikeitė +2.86%, per 24 valandas – +3.47%, o per pastarąsias 7 dienas – -93.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Tradiecoin (TRADIECOIN) rinkos informacija

Dabartinė Tradiecoin rinkos kapitalizacija yra $ 17.95K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TRADIECOIN apyvartoje yra 977.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 977420000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.95K

Tradiecoin (TRADIECOIN) kainos istorija USD

Šiandienos Tradiecoin kainos pokytis į USD: $ 0.
Tradiecoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000181273.
Tradiecoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000183921.
Tradiecoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001792727575023488.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.47%
30 dienų$ -0.0000181273-96.21%
60 dienų$ -0.0000183921-97.62%
90 dienų$ -0.0001792727575023488-90.49%

Kas yra Tradiecoin (TRADIECOIN)

a meme coin encouraging tradies to join crypto with the ultimate goal to get them too invest in more secure crypto like bitcoin solana ETH and SUI Its about bringing the community together and bringing people into a safe coin a anti rug coin, somewhere they can invest there hard earned money into. somewhere they can wake up and notice there money has not been stolen from them, where they can wake up and not see that they have had the rug pulled from directly under them.

Tradiecoin (TRADIECOIN) išteklius

Tradiecoin kainos prognozė (USD)

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Tradiecoin (TRADIECOIN)

Kiek Tradiecoin(TRADIECOIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TRADIECOIN kaina USD valiuta yra 0.00001884USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TRADIECOIN į USD kaina?
Dabartinė TRADIECOIN kaina USD valiuta yra $ 0.00001884. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Tradiecoin rinkos kapitalizacija?
TRADIECOIN rinkos kapitalizacija yra $ 17.95KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TRADIECOIN apyvartoje?
TRADIECOIN apyvartoje yra 977.42MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TRADIECOIN kaina?
TRADIECOIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00136888USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TRADIECOIN kaina?
TRADIECOIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000814USD.
Kokia yra TRADIECOIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TRADIECOIN yra --USD.
Ar TRADIECOIN kaina šiais metais kils?
TRADIECOIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TRADIECOIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

