Daugiau apie TG

TG Kainos informacija

TG Oficiali svetainė

TG Tokenomika

TG Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Trade Gaurd logotipas

Trade Gaurd kaina (TG)

Neįtraukta į sąrašą

1 TG į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Trade Gaurd (TG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:02:17(UTC+8)

Trade Gaurd (TG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00737463
$ 0.00737463$ 0.00737463

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Trade Gaurd (TG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TG kaina yra $ 0.00737463, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TG per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Trade Gaurd (TG) rinkos informacija

$ 5.18K
$ 5.18K$ 5.18K

--
----

$ 5.18K
$ 5.18K$ 5.18K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,519.06
999,996,519.06 999,996,519.06

Dabartinė Trade Gaurd rinkos kapitalizacija yra $ 5.18K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TG apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999996519.06. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.18K

Trade Gaurd (TG) kainos istorija USD

Šiandienos Trade Gaurd kainos pokytis į USD: $ 0.
Trade Gaurd 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Trade Gaurd 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Trade Gaurd 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+5.01%
60 dienų$ 0+6.64%
90 dienų$ 0--

Kas yra Trade Gaurd (TG)

Think smart. Trade smart. Meme smarter. This bot got more alpha than your group chat! 📡🔥

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Trade Gaurd (TG) išteklius

Oficiali svetainė

Trade Gaurd kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Trade Gaurd (TG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Trade Gaurd (TG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Trade Gaurd prognozes.

Peržiūrėkite Trade Gaurd kainos prognozę dabar!

TG į vietos valiutas

Trade Gaurd (TG) Tokenomika

Supratimas apie Trade Gaurd (TG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Trade Gaurd (TG)

Kiek Trade Gaurd(TG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TG kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TG į USD kaina?
Dabartinė TG kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Trade Gaurd rinkos kapitalizacija?
TG rinkos kapitalizacija yra $ 5.18KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TG apyvartoje?
TG apyvartoje yra 1000.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TG kaina?
TG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00737463USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TG kaina?
TG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra TG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TG yra --USD.
Ar TG kaina šiais metais kils?
TG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:02:17(UTC+8)

Trade Gaurd (TG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.