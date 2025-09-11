Tradable NA Rent Financing Platform SSTN kaina (PC0000031)
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) realiojo laiko kaina yra $1. Per pastarąsias 24 valandas PC0000031 svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.0 iki aukščiausios $ 1.0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PC0000031 kaina yra $ 189,500,000, o žemiausia – $ 1.0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PC0000031 per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Tradable NA Rent Financing Platform SSTN rinkos kapitalizacija yra $ 189.50M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PC0000031 apyvartoje yra 189.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 189500000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 189.50M
Šiandienos Tradable NA Rent Financing Platform SSTN kainos pokytis į USD: $ 0.0.
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.0000000000.
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.0000000000.
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.0.
|Šiandien
|$ 0.0
|0.00%
|30 dienų
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 dienų
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 dienų
|$ 0.0
|0.00%
This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes the North America Rent Financing Platform Senior Secured Term Notes issued by Victory Park Capital Advisors. This initiative focuses on a flexible rent financing platform with significant equity raised, forming part of Tradable’s $1.7 billion in tokenized private credit assets. It provides institutional-grade private credit exposure with targeted yields of 8-15.5%. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the $1.4 trillion RWA private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user-friendly interface. By leveraging ZKsync’s scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain, enabling broader participation in high-quality rent financing credit investments.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
