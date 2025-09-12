TracyAI by Virtuals kaina (TRACY)
--
-0.03%
+22.59%
+22.59%
TracyAI by Virtuals (TRACY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TRACY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRACY kaina yra $ 0.01783344, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRACY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +22.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė TracyAI by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 113.05K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TRACY apyvartoje yra 685.19M vienetų, o bendras kiekis siekia 999998255.137758. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 164.98K
Šiandienos TracyAI by Virtuals kainos pokytis į USD: $ 0.
TracyAI by Virtuals 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
TracyAI by Virtuals 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
TracyAI by Virtuals 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.03%
|30 dienų
|$ 0
|-16.20%
|60 dienų
|$ 0
|-75.35%
|90 dienų
|$ 0
|--
TracyAI is an advanced artificial intelligence platform that transforms sports analytics and commentary, developed under the leadership of NBA Champion Tristan Thompson and successfully showcased at NBA All-Star Weekend 2025 to over 450 industry leaders including NBA executives, All-Star Darius Garland, and ESPN's Malika Andrews. The platform's rollout includes three distinct products: a free Twitter bot for basic analytics, a token-gated Terminal for advanced analysis, and a groundbreaking 3D sports commentary model. At its core, TracyAI consists of two primary components: a sophisticated 3D sports commentary system and a comprehensive analytics platform. The commentary system provides real-time, interactive analysis during live games, supporting multiple languages and enabling personalized insights for users across different social media platforms. The analytics platform processes extensive NBA statistical data, delivering real-time analysis of both individual and team performance that was previously only available to professional teams and analysts. Built on the Virtuals Protocol ecosystem and utilizing the G.A.M.E. framework, TracyAI integrates seamlessly with professional sports data analytics systems and major broadcasting networks, including ESPN. The platform is supported by a team of experienced AI engineers and developers from leading tech companies, working alongside NBA data analytics professionals to ensure enterprise-grade quality and reliability. Through this comprehensive system, TracyAI bridges the gap between professional-level sports analysis and public accessibility, creating a new standard for sports engagement and understanding.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos TracyAI by Virtuals (TRACY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TracyAI by Virtuals (TRACY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TracyAI by Virtuals prognozes.
Peržiūrėkite TracyAI by Virtuals kainos prognozę dabar!
Supratimas apie TracyAI by Virtuals (TRACY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRACYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.