Trackgood AI (TRAI) Tokenomika
Trackgood AI (TRAI) Informacija
In today's global landscape, sustainability and transparency are paramount. Consumers are increasingly aware of the environmental and social impacts of their purchases, demanding ethical operations and verifiable information from brands. Yet, according to 2023 reports by Deloitte and PwC, while 80% of consumers prefer brands with supply chain transparency1 , only 23% of global companies can confidently trace their products from source to shelf2 . Simultaneously, stricter laws are being enforced worldwide, requiring businesses to ensure transparency, traceability, and sustainability. Brands struggle to meet these standards due to a lack of effective tools, hindering their ability to communicate sustainability efforts to consumers. These gaps underscore the urgent need for innovative solutions that align consumer expectations with corporate capabilities. Trackgood emerges as a pioneering platform transforming how brands and consumers interact with Environmental, Social, and Governance (ESG) data. By leveraging cutting-edge technologies like artificial intelligence (AI), blockchain, and gamification, Trackgood empowers brands to transparently showcase their sustainability efforts and enables consumers to make informed, ethical purchasing decisions. Central to this initiative is the development of the world's leading ESG Large Language Model (LLM)—an AI trained on extensive ESG data from public sources, users, and brands. This LLM powers our AI agent, Traicy, who embodies a passion for sustainability and facilitates real-time engagement between brands and eco-conscious consumers. The native token, $TRAI, fuels this ecosystem by incentivizing sustainable practices and rewarding contributions from both brands and consumers. Together, Trackgood, Traicy, and $TRAI bridge gaps in supply chain transparency and consumer engagement while building the world's most comprehensive ESG knowledge base through our LLM, paving the way for a more sustainable and accountable future.
Trackgood AI (TRAI) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Trackgood AI (TRAI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Trackgood AI (TRAI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Trackgood AI (TRAI) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TRAI tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek TRAI tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate TRAI tokenomiką, galite peržiūrėti TRAI tokeno kainą realiuoju laiku!
TRAI kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda TRAI? Mūsų TRAI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.