Trabzonspor Fan Token logotipas

Trabzonspor Fan Token kaina (TRA)

Neįtraukta į sąrašą

1 TRA į USD – tiesioginė kaina:

$0.408359
$0.408359
-0.30%1D
USD
Trabzonspor Fan Token (TRA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:58:18(UTC+8)

Trabzonspor Fan Token (TRA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.404153
$ 0.404153
24 val. žemiausia
$ 0.409876
$ 0.409876
24 val. aukščiausia

$ 0.404153
$ 0.404153

$ 0.409876
$ 0.409876

$ 9.77
$ 9.77

$ 0.40072
$ 0.40072

-0.13%

-0.37%

+0.31%

+0.31%

Trabzonspor Fan Token (TRA) realiojo laiko kaina yra $0.408359. Per pastarąsias 24 valandas TRA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.404153 iki aukščiausios $ 0.409876 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRA kaina yra $ 9.77, o žemiausia – $ 0.40072.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRA per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – -0.37%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Trabzonspor Fan Token (TRA) rinkos informacija

$ 2.92M
$ 2.92M

--
--

$ 4.08M
$ 4.08M

7.15M
7.15M

10,000,000.0
10,000,000.0

Dabartinė Trabzonspor Fan Token rinkos kapitalizacija yra $ 2.92M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TRA apyvartoje yra 7.15M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.08M

Trabzonspor Fan Token (TRA) kainos istorija USD

Šiandienos Trabzonspor Fan Token kainos pokytis į USD: $ -0.0015169013644846.
Trabzonspor Fan Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0543516845.
Trabzonspor Fan Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0320926887.
Trabzonspor Fan Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0015169013644846-0.37%
30 dienų$ -0.0543516845-13.30%
60 dienų$ -0.0320926887-7.85%
90 dienų$ 0--

Kas yra Trabzonspor Fan Token (TRA)

Trabzonspor Fan Token (TRA) išteklius

Oficiali svetainė

Trabzonspor Fan Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Trabzonspor Fan Token (TRA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Trabzonspor Fan Token (TRA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Trabzonspor Fan Token prognozes.

Peržiūrėkite Trabzonspor Fan Token kainos prognozę dabar!

TRA į vietos valiutas

Trabzonspor Fan Token (TRA) Tokenomika

Supratimas apie Trabzonspor Fan Token (TRA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Trabzonspor Fan Token (TRA)

Kiek Trabzonspor Fan Token(TRA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TRA kaina USD valiuta yra 0.408359USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TRA į USD kaina?
Dabartinė TRA kaina USD valiuta yra $ 0.408359. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Trabzonspor Fan Token rinkos kapitalizacija?
TRA rinkos kapitalizacija yra $ 2.92MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TRA apyvartoje?
TRA apyvartoje yra 7.15MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TRA kaina?
TRA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 9.77USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TRA kaina?
TRA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.40072USD.
Kokia yra TRA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TRA yra --USD.
Ar TRA kaina šiais metais kils?
TRA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TRA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:58:18(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.