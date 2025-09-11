Daugiau apie TAPT

Tortuga Staked Aptos logotipas

Tortuga Staked Aptos kaina (TAPT)

Neįtraukta į sąrašą

1 TAPT į USD – tiesioginė kaina:

$5.25$5.25
-1.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Tortuga Staked Aptos (TAPT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:57:52(UTC+8)

Tortuga Staked Aptos (TAPT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 5.16$ 5.16
24 val. žemiausia
$ 5.36$ 5.36
24 val. aukščiausia

$ 5.16$ 5.16

$ 5.36$ 5.36

$ 38.0$ 38.0

$ 2.69$ 2.69

-0.49%

-1.12%

+5.89%

+5.89%

Tortuga Staked Aptos (TAPT) realiojo laiko kaina yra $5.24. Per pastarąsias 24 valandas TAPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 5.16 iki aukščiausios $ 5.36 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TAPT kaina yra $ 38.0, o žemiausia – $ 2.69.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TAPT per pastarąją valandą pasikeitė -0.49%, per 24 valandas – -1.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Tortuga Staked Aptos (TAPT) rinkos informacija

$ 96.73K$ 96.73K

--
----

$ 96.73K$ 96.73K

18.44K
18.44K 18.44K

18,435.03693699
18,435.03693699 18,435.03693699

Dabartinė Tortuga Staked Aptos rinkos kapitalizacija yra $ 96.73K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TAPT apyvartoje yra 18.44K vienetų, o bendras kiekis siekia 18435.03693699. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 96.73K

Tortuga Staked Aptos (TAPT) kainos istorija USD

Šiandienos Tortuga Staked Aptos kainos pokytis į USD: $ -0.059848819202207.
Tortuga Staked Aptos 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.2207093240.
Tortuga Staked Aptos 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -3.4066251320.
Tortuga Staked Aptos 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.059848819202207-1.12%
30 dienų$ -0.2207093240-4.21%
60 dienų$ -3.4066251320-65.01%
90 dienų$ 0--

Kas yra Tortuga Staked Aptos (TAPT)

Tortuga Finance: -enables anyone to stake on Aptos, even if you don't have 1 million APT -allows you to stake with one click -enables stakers to stay staked while participating in DeFi As you hold tAPT, more rewards will accrue to the protocol. Later, trading out of tAPT or unstaking your tAPT will return some rewards earned through staking.

Tortuga Staked Aptos (TAPT) išteklius

Oficiali svetainė

Tortuga Staked Aptos kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Tortuga Staked Aptos (TAPT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tortuga Staked Aptos (TAPT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tortuga Staked Aptos prognozes.

Peržiūrėkite Tortuga Staked Aptos kainos prognozę dabar!

TAPT į vietos valiutas

Tortuga Staked Aptos (TAPT) Tokenomika

Supratimas apie Tortuga Staked Aptos (TAPT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TAPTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Tortuga Staked Aptos (TAPT)

Kiek Tortuga Staked Aptos(TAPT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TAPT kaina USD valiuta yra 5.24USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TAPT į USD kaina?
Dabartinė TAPT kaina USD valiuta yra $ 5.24. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Tortuga Staked Aptos rinkos kapitalizacija?
TAPT rinkos kapitalizacija yra $ 96.73KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TAPT apyvartoje?
TAPT apyvartoje yra 18.44KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TAPT kaina?
TAPT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 38.0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TAPT kaina?
TAPT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 2.69USD.
Kokia yra TAPT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TAPT yra --USD.
Ar TAPT kaina šiais metais kils?
TAPT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TAPT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:57:52(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.