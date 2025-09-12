Daugiau apie LUIS

LUIS Kainos informacija

LUIS Oficiali svetainė

LUIS Tokenomika

LUIS Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Tongue Cat logotipas

Tongue Cat kaina (LUIS)

Neįtraukta į sąrašą

1 LUIS į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Tongue Cat (LUIS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:39:55(UTC+8)

Tongue Cat (LUIS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01992776
$ 0.01992776$ 0.01992776

$ 0
$ 0$ 0

-0.17%

+0.13%

+4.04%

+4.04%

Tongue Cat (LUIS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas LUIS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LUIS kaina yra $ 0.01992776, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LUIS per pastarąją valandą pasikeitė -0.17%, per 24 valandas – +0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Tongue Cat (LUIS) rinkos informacija

$ 32.54K
$ 32.54K$ 32.54K

--
----

$ 32.54K
$ 32.54K$ 32.54K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Tongue Cat rinkos kapitalizacija yra $ 32.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LUIS apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.54K

Tongue Cat (LUIS) kainos istorija USD

Šiandienos Tongue Cat kainos pokytis į USD: $ 0.
Tongue Cat 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Tongue Cat 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Tongue Cat 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.13%
30 dienų$ 0+14.52%
60 dienų$ 0+1.48%
90 dienų$ 0--

Kas yra Tongue Cat (LUIS)

Tongue Cat ($LUIS) is nothing but a cute cat in a skin care session with his tongue out.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Tongue Cat (LUIS) išteklius

Oficiali svetainė

Tongue Cat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Tongue Cat (LUIS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tongue Cat (LUIS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tongue Cat prognozes.

Peržiūrėkite Tongue Cat kainos prognozę dabar!

LUIS į vietos valiutas

Tongue Cat (LUIS) Tokenomika

Supratimas apie Tongue Cat (LUIS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LUISišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Tongue Cat (LUIS)

Kiek Tongue Cat(LUIS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LUIS kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LUIS į USD kaina?
Dabartinė LUIS kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Tongue Cat rinkos kapitalizacija?
LUIS rinkos kapitalizacija yra $ 32.54KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LUIS apyvartoje?
LUIS apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LUIS kaina?
LUIS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01992776USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LUIS kaina?
LUIS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra LUIS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LUIS yra --USD.
Ar LUIS kaina šiais metais kils?
LUIS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LUIS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:39:55(UTC+8)

Tongue Cat (LUIS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.