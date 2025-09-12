Daugiau apie SHIP

Ton Ship logotipas

Ton Ship kaina (SHIP)

Neįtraukta į sąrašą

1 SHIP į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.40%1D
mexc
USD
Ton Ship (SHIP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:16:46(UTC+8)

Ton Ship (SHIP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.21%

+0.41%

-1.61%

-1.61%

Ton Ship (SHIP) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SHIP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHIP kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHIP per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – +0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ton Ship (SHIP) rinkos informacija

$ 63.02K
$ 63.02K$ 63.02K

--
----

$ 68.72K
$ 68.72K$ 68.72K

90.55B
90.55B 90.55B

98,737,802,633.31038
98,737,802,633.31038 98,737,802,633.31038

Dabartinė Ton Ship rinkos kapitalizacija yra $ 63.02K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SHIP apyvartoje yra 90.55B vienetų, o bendras kiekis siekia 98737802633.31038. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 68.72K

Ton Ship (SHIP) kainos istorija USD

Šiandienos Ton Ship kainos pokytis į USD: $ 0.
Ton Ship 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Ton Ship 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Ton Ship 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.41%
30 dienų$ 0-11.13%
60 dienų$ 0+3.58%
90 dienų$ 0--

Kas yra Ton Ship (SHIP)

TonShip is a project on the TON network, focused on creating blockchain games that emphasize competition with rewards. Our goal is to build a strong community of gamers for whom TonShip will be a platform for shared fun and competition. The project utilizes unique NFT collections to enrich gaming experiences and encourage active participation.

Ton Ship (SHIP) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Ton Ship kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ton Ship (SHIP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ton Ship (SHIP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ton Ship prognozes.

Peržiūrėkite Ton Ship kainos prognozę dabar!

SHIP į vietos valiutas

Ton Ship (SHIP) Tokenomika

Supratimas apie Ton Ship (SHIP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHIPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ton Ship (SHIP)

Kiek Ton Ship(SHIP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SHIP kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SHIP į USD kaina?
Dabartinė SHIP kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ton Ship rinkos kapitalizacija?
SHIP rinkos kapitalizacija yra $ 63.02KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SHIP apyvartoje?
SHIP apyvartoje yra 90.55BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SHIP kaina?
SHIP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SHIP kaina?
SHIP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SHIP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SHIP yra --USD.
Ar SHIP kaina šiais metais kils?
SHIP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SHIP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:16:46(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.