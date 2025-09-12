Daugiau apie TINU

TINU Kainos informacija

TINU Oficiali svetainė

TINU Tokenomika

TINU Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Ton Inu logotipas

Ton Inu kaina (TINU)

Neįtraukta į sąrašą

1 TINU į USD – tiesioginė kaina:

$0.0001996
$0.0001996$0.0001996
+5.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Ton Inu (TINU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:16:38(UTC+8)

Ton Inu (TINU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00791586
$ 0.00791586$ 0.00791586

$ 0
$ 0$ 0

+0.18%

+5.19%

-12.27%

-12.27%

Ton Inu (TINU) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TINU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TINU kaina yra $ 0.00791586, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TINU per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – +5.19%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ton Inu (TINU) rinkos informacija

$ 199.54K
$ 199.54K$ 199.54K

--
----

$ 199.54K
$ 199.54K$ 199.54K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Ton Inu rinkos kapitalizacija yra $ 199.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TINU apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 199.54K

Ton Inu (TINU) kainos istorija USD

Šiandienos Ton Inu kainos pokytis į USD: $ 0.
Ton Inu 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Ton Inu 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Ton Inu 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+5.19%
30 dienų$ 0-1.43%
60 dienų$ 0+128.17%
90 dienų$ 0--

Kas yra Ton Inu (TINU)

Ton Inu Token, operating on the TON network, stands as a versatile utility token offering an array of functionalities. Backed by multiple Telegram bots, Ton Inu provides users with advanced utilities, including a token scanner and a token buy bot.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Ton Inu (TINU) išteklius

Oficiali svetainė

Ton Inu kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ton Inu (TINU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ton Inu (TINU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ton Inu prognozes.

Peržiūrėkite Ton Inu kainos prognozę dabar!

TINU į vietos valiutas

Ton Inu (TINU) Tokenomika

Supratimas apie Ton Inu (TINU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TINUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ton Inu (TINU)

Kiek Ton Inu(TINU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TINU kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TINU į USD kaina?
Dabartinė TINU kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ton Inu rinkos kapitalizacija?
TINU rinkos kapitalizacija yra $ 199.54KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TINU apyvartoje?
TINU apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TINU kaina?
TINU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00791586USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TINU kaina?
TINU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra TINU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TINU yra --USD.
Ar TINU kaina šiais metais kils?
TINU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TINU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:16:38(UTC+8)

Ton Inu (TINU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.