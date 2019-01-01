TON FISH MEMECOIN (FISH) Tokenomika

TON FISH MEMECOIN (FISH) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieTON FISH MEMECOIN (FISH), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
TON FISH MEMECOIN (FISH) Informacija

TON FISH is Telegram's first social meme token. TON FISH aims to allow more people to enjoy Telegram and the TON ecosystem. Experience the TON ecosystem on Telegram!

Oficiali svetainė:
https://www.tonfish.io/

TON FISH MEMECOIN (FISH) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius TON FISH MEMECOIN (FISH) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 2.52M
Bendra pasiūla:
$ 408.62T
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 300.79T
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 3.42M
Visų laikų rekordas:
$ 0
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
TON FISH MEMECOIN (FISH) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti TON FISH MEMECOIN (FISH) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų FISH tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek FISH tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate FISH tokenomiką, galite peržiūrėti FISH tokeno kainą realiuoju laiku!

FISH kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda FISH? Mūsų FISH kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

