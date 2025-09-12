Daugiau apie FISH

TON FISH MEMECOIN kaina (FISH)

Neįtraukta į sąrašą

1 FISH į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
TON FISH MEMECOIN (FISH) kainos grafikas realiu laiku
TON FISH MEMECOIN (FISH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.18%

-0.32%

+5.04%

+5.04%

TON FISH MEMECOIN (FISH) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FISH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FISH kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FISH per pastarąją valandą pasikeitė -0.18%, per 24 valandas – -0.32%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TON FISH MEMECOIN (FISH) rinkos informacija

$ 2.72M
$ 2.72M$ 2.72M

--
----

$ 3.70M
$ 3.70M$ 3.70M

300.79T
300.79T 300.79T

408,623,396,192,182.06
408,623,396,192,182.06 408,623,396,192,182.06

Dabartinė TON FISH MEMECOIN rinkos kapitalizacija yra $ 2.72M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FISH apyvartoje yra 300.79T vienetų, o bendras kiekis siekia 408623396192182.06. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.70M

TON FISH MEMECOIN (FISH) kainos istorija USD

Šiandienos TON FISH MEMECOIN kainos pokytis į USD: $ 0.
TON FISH MEMECOIN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
TON FISH MEMECOIN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
TON FISH MEMECOIN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.32%
30 dienų$ 0+16.48%
60 dienų$ 0+188.44%
90 dienų$ 0--

Kas yra TON FISH MEMECOIN (FISH)

TON FISH is Telegram's first social meme token. TON FISH aims to allow more people to enjoy Telegram and the TON ecosystem. Experience the TON ecosystem on Telegram!

TON FISH MEMECOIN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TON FISH MEMECOIN (FISH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TON FISH MEMECOIN (FISH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TON FISH MEMECOIN prognozes.

TON FISH MEMECOIN (FISH) Tokenomika

Supratimas apie TON FISH MEMECOIN (FISH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FISHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TON FISH MEMECOIN (FISH)

Kiek TON FISH MEMECOIN(FISH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FISH kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FISH į USD kaina?
Dabartinė FISH kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TON FISH MEMECOIN rinkos kapitalizacija?
FISH rinkos kapitalizacija yra $ 2.72MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FISH apyvartoje?
FISH apyvartoje yra 300.79TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FISH kaina?
FISH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FISH kaina?
FISH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FISH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FISH yra --USD.
Ar FISH kaina šiais metais kils?
FISH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FISH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
TON FISH MEMECOIN (FISH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.