Tomo Cat (TOMO) Tokenomika
Tomo Cat (TOMO) Informacija
TOMOCAT is the descendant of the most beloved cat in Asia - Maneki Neko, being its digital representation with Tamagotchi experience:
• TomoGotchi Unique gameplay experience with combination reimagined tamagotchi and clicker mechanics with mining, leveling, personalization and mini-games.
• TomoWallet (powered by Tria) Account abstraction non-custodial wallet that lowers the entry barrier for Web3 newcomers.
• ТomoShelters Web3 Social Platform, where projects can create their own shelter with its own tasks and get access to Tomocat community.
• TomoLaunch Top opportunity to explore new Web3 projects and participate in token launches.
TRULY COMMUNITY-DRIVEN Token holders gain access to:
• Exclusive meme launchpools, • Unique NFT drops, • DAO voting that let them influence the project's direction.
With viral mechanics integrated into the app, Tomocat fosters an environment where members play a crucial role in every step forward, making it truly community-owned!
Tomo Cat (TOMO) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Tomo Cat (TOMO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Tomo Cat (TOMO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Tomo Cat (TOMO) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TOMO tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek TOMO tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate TOMO tokenomiką, galite peržiūrėti TOMO tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.