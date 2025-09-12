Daugiau apie TSHARE

Tomb Shares logotipas

Tomb Shares kaina (TSHARE)

Neįtraukta į sąrašą

1 TSHARE į USD – tiesioginė kaina:

$21.17
$21.17$21.17
+1.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Tomb Shares (TSHARE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:27:20(UTC+8)

Tomb Shares (TSHARE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 20.72
$ 20.72$ 20.72
24 val. žemiausia
$ 21.22
$ 21.22$ 21.22
24 val. aukščiausia

$ 20.72
$ 20.72$ 20.72

$ 21.22
$ 21.22$ 21.22

$ 24,382
$ 24,382$ 24,382

$ 7.93
$ 7.93$ 7.93

+0.94%

+1.49%

+8.25%

+8.25%

Tomb Shares (TSHARE) realiojo laiko kaina yra $21.17. Per pastarąsias 24 valandas TSHARE svyravo nuo žemiausios kainos $ 20.72 iki aukščiausios $ 21.22 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TSHARE kaina yra $ 24,382, o žemiausia – $ 7.93.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TSHARE per pastarąją valandą pasikeitė +0.94%, per 24 valandas – +1.49%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Tomb Shares (TSHARE) rinkos informacija

$ 828.39K
$ 828.39K$ 828.39K

--
----

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

39.13K
39.13K 39.13K

65,585.45
65,585.45 65,585.45

Dabartinė Tomb Shares rinkos kapitalizacija yra $ 828.39K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TSHARE apyvartoje yra 39.13K vienetų, o bendras kiekis siekia 65585.45. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.39M

Tomb Shares (TSHARE) kainos istorija USD

Šiandienos Tomb Shares kainos pokytis į USD: $ +0.311529.
Tomb Shares 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +1.8479060130.
Tomb Shares 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +16.3108435490.
Tomb Shares 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +10.613880830856259.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.311529+1.49%
30 dienų$ +1.8479060130+8.73%
60 dienų$ +16.3108435490+77.05%
90 dienų$ +10.613880830856259+100.55%

Kas yra Tomb Shares (TSHARE)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Tomb Shares (TSHARE) išteklius

Oficiali svetainė

Tomb Shares kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Tomb Shares (TSHARE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tomb Shares (TSHARE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tomb Shares prognozes.

Peržiūrėkite Tomb Shares kainos prognozę dabar!

TSHARE į vietos valiutas

Tomb Shares (TSHARE) Tokenomika

Supratimas apie Tomb Shares (TSHARE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TSHAREišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Tomb Shares (TSHARE)

Kiek Tomb Shares(TSHARE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TSHARE kaina USD valiuta yra 21.17USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TSHARE į USD kaina?
Dabartinė TSHARE kaina USD valiuta yra $ 21.17. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Tomb Shares rinkos kapitalizacija?
TSHARE rinkos kapitalizacija yra $ 828.39KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TSHARE apyvartoje?
TSHARE apyvartoje yra 39.13KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TSHARE kaina?
TSHARE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 24,382USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TSHARE kaina?
TSHARE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 7.93USD.
Kokia yra TSHARE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TSHARE yra --USD.
Ar TSHARE kaina šiais metais kils?
TSHARE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TSHARE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:27:20(UTC+8)

Tomb Shares (TSHARE) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.