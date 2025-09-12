Daugiau apie TOKAU

TOKAU Kainos informacija

TOKAU Oficiali svetainė

TOKAU Tokenomika

TOKAU Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Tokyo AU logotipas

Tokyo AU kaina (TOKAU)

Neįtraukta į sąrašą

1 TOKAU į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+22.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Tokyo AU (TOKAU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 12:56:21(UTC+8)

Tokyo AU (TOKAU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+4.73%

+22.73%

-84.59%

-84.59%

Tokyo AU (TOKAU) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TOKAU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TOKAU kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TOKAU per pastarąją valandą pasikeitė +4.73%, per 24 valandas – +22.73%, o per pastarąsias 7 dienas – -84.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Tokyo AU (TOKAU) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 200.32K
$ 200.32K$ 200.32K

0.00
0.00 0.00

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

Dabartinė Tokyo AU rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TOKAU apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1.0e+15. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 200.32K

Tokyo AU (TOKAU) kainos istorija USD

Šiandienos Tokyo AU kainos pokytis į USD: $ 0.
Tokyo AU 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Tokyo AU 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Tokyo AU 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+22.73%
30 dienų$ 0-54.68%
60 dienų$ 0-42.98%
90 dienų$ 0--

Kas yra Tokyo AU (TOKAU)

TOKAU provides users with exclusive IP culture. TOKAU allows the joined idol IP to publish a wish list according to their own preferences and moods, and invites their fans to fulfill their wishes by sending NFT gifts and give back a promise of special benefits.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Tokyo AU (TOKAU) išteklius

Oficiali svetainė

Tokyo AU kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Tokyo AU (TOKAU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tokyo AU (TOKAU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tokyo AU prognozes.

Peržiūrėkite Tokyo AU kainos prognozę dabar!

TOKAU į vietos valiutas

Tokyo AU (TOKAU) Tokenomika

Supratimas apie Tokyo AU (TOKAU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TOKAUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Tokyo AU (TOKAU)

Kiek Tokyo AU(TOKAU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TOKAU kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TOKAU į USD kaina?
Dabartinė TOKAU kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Tokyo AU rinkos kapitalizacija?
TOKAU rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TOKAU apyvartoje?
TOKAU apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TOKAU kaina?
TOKAU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TOKAU kaina?
TOKAU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra TOKAU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TOKAU yra --USD.
Ar TOKAU kaina šiais metais kils?
TOKAU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TOKAU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 12:56:21(UTC+8)

Tokyo AU (TOKAU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.