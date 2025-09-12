Toku kaina (TOKU)
Toku (TOKU) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TOKU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TOKU kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TOKU per pastarąją valandą pasikeitė +0.39%, per 24 valandas – +2.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Toku rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TOKU apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 186.33K
Šiandienos Toku kainos pokytis į USD: $ 0.
Toku 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Toku 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Toku 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.60%
|30 dienų
|$ 0
|-18.66%
|60 dienų
|$ 0
|-1.88%
|90 dienų
|$ 0
|--
What is the project about? The Toku project aims to develop a community-driven, meme-based cryptocurrency built on the ERC blockchain that makes use of AI to assist with blockchain management. What makes your project unique? The project is distinctive because it is focused on an advanced AI DOG that will use sophisticated codes to manage the blockchain and act as a natural tool for other projects. History of your project. Toku was first put forth as a concept in 2022, with the goal of developing a meme cryptocurrency that would make use of AI to manage and enhance the ERC blockchain. Since then, the Toku team has been hard at work developing this technology, with a 2023 official launch planned. What’s next for your project? The next phase for Toku will be to finish developing its AI DOG capabilities and start testing them to make sure they work effectively with the ERC blockchain. Toku will subsequently be made available as a fully operational meme-based cryptocurrency after a successful testing phase. What can your token be used for? After completing activities like transactions or validating brand-new blocks on the chain, the Toku token can be utilized as payment or reward on the ERC blockchain. Also, it can be used as collateral in applications for decentralized financing. Also, users can exchange their tokens for cash or to make their holdings more liquid by doing so.
Supratimas apie Toku (TOKU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TOKUišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.