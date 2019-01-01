Tokoin (TOKO) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieTokoin (TOKO), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Tokoin (TOKO) Informacija

Tokoin, a Technology company Providing blockchain solutions to business, individuals and governments. Proudly backed by local government bodies.

At the heart of it all it’s our premiere $TOKO token which is an integral part of our current and future projects developments in NFT, De-fi, Play To Earn Games, Layer 2 Solution and our very own Tokoin Foundation.

Currently $TOKO is utilised by an NFT Play To Earn game, The Realm of Frontera, to purchase it’s NFT and as it’s utility and reward token.

Our Vision and Mission is to make blockchain technology accessible and easy to use by everyone and useful for it’s community

Oficiali svetainė:
https://www.tokoin.io/
Baltoji knyga:
https://www.tokoin.io/whitepaper/Whitepaper.pdf?id=93463cf8ec8457c6c862

Tokoin (TOKO) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Tokoin (TOKO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 232.34K
Bendra pasiūla:
$ 2.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.87B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 248.37K
Visų laikų rekordas:
$ 0.177662
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00012418
Tokoin (TOKO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Tokoin (TOKO) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TOKO tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek TOKO tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate TOKO tokenomiką, galite peržiūrėti TOKO tokeno kainą realiuoju laiku!

TOKO kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda TOKO? Mūsų TOKO kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.