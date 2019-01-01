TIMES ($TIMES) Tokenomika

TIMES ($TIMES) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieTIMES ($TIMES), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
TIMES ($TIMES) Informacija

The Nordic-inspired medieval world of DARKTIMES is dark, gothic, and grim. Threats lurk around every corner, and there is nowhere safe to hide. DARKTIMES is a fast-paced Brawler Royale, played in a PvP survival format. You’ll begin with nothing but the tattered clothes on your back and work your way towards acquiring weapons and armour as you explore the immersive maps. You’ll have a choice of character classes, each with its own skill tree and combat specialties; each different, but just as deadly as the other. Brutal, fast, and unforgiving. Times are changing.

https://timestoken.xyz/
https://timestoken.xyz/whitepaper

TIMES ($TIMES) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius TIMES ($TIMES) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 239.98K
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 407.31M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 589.19K
Visų laikų rekordas:
$ 0.126407
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00058919
TIMES ($TIMES) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti TIMES ($TIMES) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų $TIMES tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek $TIMES tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate $TIMES tokenomiką, galite peržiūrėti $TIMES tokeno kainą realiuoju laiku!

$TIMES kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda $TIMES? Mūsų $TIMES kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.