The Year Of The Snake kaina (2025)
The Year Of The Snake (2025) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas 2025 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia 2025 kaina yra $ 0.00152981, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, 2025 per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė The Year Of The Snake rinkos kapitalizacija yra $ 9.21K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. 2025 apyvartoje yra 886.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 886908688.181471. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.21K
Šiandienos The Year Of The Snake kainos pokytis į USD: $ 0.0.
The Year Of The Snake 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
The Year Of The Snake 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
The Year Of The Snake 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0.0
|0.00%
|30 dienų
|$ 0
|+15.01%
|60 dienų
|$ 0
|+29.58%
|90 dienų
|$ 0
|--
Welcome to the Year of the Snake $2025, a token slithering its way into the Solana blockchain! Infused with the wisdom and elegance of the serpent, Year of Snake (蛇年) is more than just a cryptocurrency—it’s a celebration of Chinese tradition and the dynamic energy of $2025. In Chinese astrology, the Year of the Snake symbolizes wisdom, intuition, and strategic planning—qualities that align perfectly with success in the crypto market. This year is particularly auspicious for those who approach crypto investments with foresight and meticulous research, leveraging opportunities in decentralized finance (DeFi), tokenization, and innovative blockchain projects. The Snake's energy encourages you to HODL! 欢迎来到蛇年$2025！蛇象征着智慧、神秘与优雅，在中国文化中，蛇是一种 充满灵性的动物。 蛇年不仅仅是一个加密货币，它更是对中国文化传 统和$2025年活力的致敬与庆祝。
Kiek kainuos The Year Of The Snake (2025) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų The Year Of The Snake (2025) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes The Year Of The Snake prognozes.
Peržiūrėkite The Year Of The Snake kainos prognozę dabar!
Supratimas apie The Year Of The Snake (2025) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie 2025išsamią tokeno tokenomiką dabar!
