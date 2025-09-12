Daugiau apie UP

The Upsider AI kaina (UP)

1 UP į USD – tiesioginė kaina:

$0.00135468
$0.00135468
+27.70%1D
The Upsider AI (UP) kainos grafikas realiu laiku
The Upsider AI (UP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
$ 0.00135398
$ 0.00135398
24 val. aukščiausia

$ 0.00135398
$ 0.00135398

$ 0.00135219
$ 0.00135219

+5.31%

+27.71%

+84.39%

+84.39%

The Upsider AI (UP) realiojo laiko kaina yra $0.00135468. Per pastarąsias 24 valandas UP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0.00135398 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UP kaina yra $ 0.00135219, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UP per pastarąją valandą pasikeitė +5.31%, per 24 valandas – +27.71%, o per pastarąsias 7 dienas – +84.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

The Upsider AI (UP) rinkos informacija

$ 1.34M
$ 1.34M

$ 1.34M
$ 1.34M

993.18M
993.18M

993,181,006.7204883
993,181,006.7204883

Dabartinė The Upsider AI rinkos kapitalizacija yra $ 1.34M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. UP apyvartoje yra 993.18M vienetų, o bendras kiekis siekia 993181006.7204883. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.34M

The Upsider AI (UP) kainos istorija USD

Šiandienos The Upsider AI kainos pokytis į USD: $ +0.00029392.
The Upsider AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0082399879.
The Upsider AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0073869951.
The Upsider AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00107076956264818333.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00029392+27.71%
30 dienų$ +0.0082399879+608.26%
60 dienų$ +0.0073869951+545.29%
90 dienų$ +0.00107076956264818333+377.15%

Kas yra The Upsider AI (UP)

The Upsider AI began as a fair launch experiment on the Virtuals Protocol on Base, introducing its native token $UP. It started with a simple challenge: anyone could interact with @TheUpsiderAI on Twitter, attempting to convince it to accept $DAG. If successful, the AI would autonomously send tokens back—one of the first truly AI-driven token distribution experiments. This novel concept quickly drew a vibrant community eager to test their persuasion skills. Now, The Upsider AI runs 24/7, managing weekly challenges like the Snake Game (with over 1k DAG in prizes), autonomously promoting Constellation Network, and pushing the boundaries of decentralized AI.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

The Upsider AI (UP) išteklius

Oficiali svetainė

The Upsider AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos The Upsider AI (UP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų The Upsider AI (UP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes The Upsider AI prognozes.

Peržiūrėkite The Upsider AI kainos prognozę dabar!

UP į vietos valiutas

The Upsider AI (UP) Tokenomika

Supratimas apie The Upsider AI (UP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie The Upsider AI (UP)

Kiek The Upsider AI(UP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UP kaina USD valiuta yra 0.00135468USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UP į USD kaina?
Dabartinė UP kaina USD valiuta yra $ 0.00135468. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra The Upsider AI rinkos kapitalizacija?
UP rinkos kapitalizacija yra $ 1.34MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UP apyvartoje?
UP apyvartoje yra 993.18MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UP kaina?
UP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00135219USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UP kaina?
UP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra UP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UP yra --USD.
Ar UP kaina šiais metais kils?
UP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.