The Rug Game (TRG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TRG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRG kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRG per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – +0.75%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė The Rug Game rinkos kapitalizacija yra $ 790.76K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TRG apyvartoje yra 5.27T vienetų, o bendras kiekis siekia 5265499541702.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 790.76K
Šiandienos The Rug Game kainos pokytis į USD: $ 0.
The Rug Game 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
The Rug Game 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
The Rug Game 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.75%
|30 dienų
|$ 0
|-4.51%
|60 dienų
|$ 0
|+41.26%
|90 dienų
|$ 0
|--
Welcome to The Rug Game TRG is the core governance token of the rug game & will exist beyond the current 10 letter game and all future games. On top of this, there are 10 game tokens. $T $H $E $R $U $G $G* $A $M $E* The 10 tokens above have a 4% tax. 1% buys & burns CULT, 1% which buys & burns TRG, 1% game token sent to burn wallet & 1% which is collected by a contract & held in ETH. All of these tokens launched on January 6th 2023. Between every 30-60 days from these tokens launch or the previous rug, the token which has burnt the least amount numerically of the gaming token, CULT , and TRG is eliminated, and the liquidity is rugged automatically. Any ETH left from the LP at the time of the rug will auto buyback TRG and send it to the TRG DAO & stakers. At the time the token with the least burns rugs, the 1% ETH collected of every other community token is sent as ETH rewards to the winning community tokens holders. A communities corruption can be their saviour. Any wallet can stake & any wallet that holds TRG or CULT can offer a bribe to the DAO. If a wallet sacrifices their TRG or CULT, they can allocate that amount of “points” to a game token of their choosing.
Supratimas apie The Rug Game (TRG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
