The Retirement Token (42069K) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieThe Retirement Token (42069K), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
The Retirement Token (42069K) Informacija

Oficiali svetainė:
https://www.42069k.fund

The Retirement Token (42069K) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius The Retirement Token (42069K) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 275.77K
Bendra pasiūla:
$ 998.03M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 998.03M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 275.77K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00208747
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00027627
The Retirement Token (42069K) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti The Retirement Token (42069K) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų 42069K tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek 42069K tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate 42069K tokenomiką, galite peržiūrėti 42069K tokeno kainą realiuoju laiku!

42069K kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda 42069K? Mūsų 42069K kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.