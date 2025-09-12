Daugiau apie 42069K

The Retirement Token kaina (42069K)

1 42069K į USD – tiesioginė kaina:

$0.00025063
$0.00025063
-0.60%1D
The Retirement Token (42069K) kainos grafikas realiu laiku
The Retirement Token (42069K) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00024618
24 val. žemiausia
$ 0.000255
24 val. aukščiausia

$ 0.00024618
$ 0.000255
$ 0.00208747
$ 0.00003512
-0.17%

-0.68%

+11.90%

+11.90%

The Retirement Token (42069K) realiojo laiko kaina yra $0.00025063. Per pastarąsias 24 valandas 42069K svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00024618 iki aukščiausios $ 0.000255 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia 42069K kaina yra $ 0.00208747, o žemiausia – $ 0.00003512.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, 42069K per pastarąją valandą pasikeitė -0.17%, per 24 valandas – -0.68%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

The Retirement Token (42069K) rinkos informacija

$ 251.39K
--
$ 251.39K
998.03M
998,029,933.658047
Dabartinė The Retirement Token rinkos kapitalizacija yra $ 251.39K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. 42069K apyvartoje yra 998.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 998029933.658047. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 251.39K

The Retirement Token (42069K) kainos istorija USD

Šiandienos The Retirement Token kainos pokytis į USD: $ 0.
The Retirement Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000601767.
The Retirement Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0007164681.
The Retirement Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00020466889104718419.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.68%
30 dienų$ -0.0000601767-24.01%
60 dienų$ +0.0007164681+285.87%
90 dienų$ +0.00020466889104718419+445.31%

Kas yra The Retirement Token (42069K)

Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k).

The Retirement Token (42069K) išteklius

Oficiali svetainė

The Retirement Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos The Retirement Token (42069K) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų The Retirement Token (42069K) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes The Retirement Token prognozes.

Peržiūrėkite The Retirement Token kainos prognozę dabar!

42069K į vietos valiutas

The Retirement Token (42069K) Tokenomika

Supratimas apie The Retirement Token (42069K) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie 42069Kišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie The Retirement Token (42069K)

Kiek The Retirement Token(42069K) verta (-as) šiandien?
Dabartinė 42069K kaina USD valiuta yra 0.00025063USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė 42069K į USD kaina?
Dabartinė 42069K kaina USD valiuta yra $ 0.00025063. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra The Retirement Token rinkos kapitalizacija?
42069K rinkos kapitalizacija yra $ 251.39KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra 42069K apyvartoje?
42069K apyvartoje yra 998.03MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) 42069K kaina?
42069K pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00208747USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) 42069K kaina?
42069K pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00003512USD.
Kokia yra 42069K prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis 42069K yra --USD.
Ar 42069K kaina šiais metais kils?
42069K šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite 42069K kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
The Retirement Token (42069K) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.