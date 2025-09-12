Daugiau apie RETIREMENT

THE RETIREMENT COIN logotipas

THE RETIREMENT COIN kaina (RETIREMENT)

Neįtraukta į sąrašą

1 RETIREMENT į USD – tiesioginė kaina:

+1.30%1D
THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) kainos grafikas realiu laiku
THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.10%

+1.81%

+12.57%

+12.57%

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) realiojo laiko kaina yra $0.0000514. Per pastarąsias 24 valandas RETIREMENT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00004957 iki aukščiausios $ 0.00005145 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RETIREMENT kaina yra $ 0.00357343, o žemiausia – $ 0.00002936.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RETIREMENT per pastarąją valandą pasikeitė +0.10%, per 24 valandas – +1.81%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) rinkos informacija

Dabartinė THE RETIREMENT COIN rinkos kapitalizacija yra $ 51.04K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RETIREMENT apyvartoje yra 998.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 998511870.015733. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 51.04K

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) kainos istorija USD

Šiandienos THE RETIREMENT COIN kainos pokytis į USD: $ 0.
THE RETIREMENT COIN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000079211.
THE RETIREMENT COIN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000221663.
THE RETIREMENT COIN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00000008854660014122.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.81%
30 dienų$ +0.0000079211+15.41%
60 dienų$ +0.0000221663+43.13%
90 dienų$ -0.00000008854660014122-0.17%

Kas yra THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)

Retirement is the coin that will make all holders Retire. This is a meme coin growing a community strong through memes, raids, and influence within the crypto community. We are developing our community to create animation content for all social media platforms like x Tiktok and youtube. All community memebers have come together to help push the narrative of our project and to get our new meme viral among all platforms. At the end of the day all wish to retire.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) išteklius

Oficiali svetainė

THE RETIREMENT COIN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes THE RETIREMENT COIN prognozes.

Peržiūrėkite THE RETIREMENT COIN kainos prognozę dabar!

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Tokenomika

Supratimas apie THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RETIREMENTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)

Kiek THE RETIREMENT COIN(RETIREMENT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RETIREMENT kaina USD valiuta yra 0.0000514USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RETIREMENT į USD kaina?
Dabartinė RETIREMENT kaina USD valiuta yra $ 0.0000514. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra THE RETIREMENT COIN rinkos kapitalizacija?
RETIREMENT rinkos kapitalizacija yra $ 51.04KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RETIREMENT apyvartoje?
RETIREMENT apyvartoje yra 998.51MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RETIREMENT kaina?
RETIREMENT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00357343USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RETIREMENT kaina?
RETIREMENT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00002936USD.
Kokia yra RETIREMENT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RETIREMENT yra --USD.
Ar RETIREMENT kaina šiais metais kils?
RETIREMENT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RETIREMENT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
