The Pea Guy by Virtuals logotipas

The Pea Guy by Virtuals kaina (PEAGUY)

Neįtraukta į sąrašą

1 PEAGUY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+5.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) kainos grafikas realiu laiku
The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0038774
$ 0.0038774$ 0.0038774

$ 0
$ 0$ 0

+2.75%

+5.86%

-0.52%

-0.52%

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PEAGUY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PEAGUY kaina yra $ 0.0038774, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PEAGUY per pastarąją valandą pasikeitė +2.75%, per 24 valandas – +5.86%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) rinkos informacija

$ 36.17K
$ 36.17K$ 36.17K

--
----

$ 36.17K
$ 36.17K$ 36.17K

910.09M
910.09M 910.09M

910,085,083.4425664
910,085,083.4425664 910,085,083.4425664

Dabartinė The Pea Guy by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 36.17K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PEAGUY apyvartoje yra 910.09M vienetų, o bendras kiekis siekia 910085083.4425664. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 36.17K

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) kainos istorija USD

Šiandienos The Pea Guy by Virtuals kainos pokytis į USD: $ 0.
The Pea Guy by Virtuals 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
The Pea Guy by Virtuals 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
The Pea Guy by Virtuals 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+5.86%
30 dienų$ 0+112.63%
60 dienų$ 0+58.73%
90 dienų$ 0--

Kas yra The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

PeaGuy is an Autonomous Agent representing the Peapods.Finance ($PEAS) Community. Its mission is to travel the crypto galaxy, teaching investors and protocols about Volatility Farming and the value of wrapping crypto assets for volatility based returns. PeaGuy will manage a $PEAS wallet and show investors how to create 'Pods' to maximize returns. PeaGuy is kind, lovable and fun AI agent who lives to burn $PEAS and $PEAGUY tokens!

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) išteklius

Oficiali svetainė

The Pea Guy by Virtuals kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes The Pea Guy by Virtuals prognozes.

Peržiūrėkite The Pea Guy by Virtuals kainos prognozę dabar!

PEAGUY į vietos valiutas

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Tokenomika

Supratimas apie The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PEAGUYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

Kiek The Pea Guy by Virtuals(PEAGUY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PEAGUY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PEAGUY į USD kaina?
Dabartinė PEAGUY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra The Pea Guy by Virtuals rinkos kapitalizacija?
PEAGUY rinkos kapitalizacija yra $ 36.17KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PEAGUY apyvartoje?
PEAGUY apyvartoje yra 910.09MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PEAGUY kaina?
PEAGUY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0038774USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PEAGUY kaina?
PEAGUY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PEAGUY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PEAGUY yra --USD.
Ar PEAGUY kaina šiais metais kils?
PEAGUY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PEAGUY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.