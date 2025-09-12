THE MEME GAME kaina (MEMEGAME)
--
-0.42%
+8.70%
+8.70%
THE MEME GAME (MEMEGAME) realiojo laiko kaina yra $0.00001704. Per pastarąsias 24 valandas MEMEGAME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001693 iki aukščiausios $ 0.00001725 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MEMEGAME kaina yra $ 0.00105196, o žemiausia – $ 0.00000857.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MEMEGAME per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.42%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė THE MEME GAME rinkos kapitalizacija yra $ 14.52K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MEMEGAME apyvartoje yra 852.17M vienetų, o bendras kiekis siekia 852165148.1096. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.52K
Šiandienos THE MEME GAME kainos pokytis į USD: $ 0.
THE MEME GAME 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000030849.
THE MEME GAME 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000017450.
THE MEME GAME 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000000133714431119496.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.42%
|30 dienų
|$ +0.0000030849
|+18.10%
|60 dienų
|$ +0.0000017450
|+10.24%
|90 dienų
|$ +0.000000133714431119496
|+0.79%
$MEMEGAME is a meme-based cryptocurrency project designed to combine the fun and engaging aspects of memes with the innovative potential of blockchain technology. The project aims to create a vibrant community where users can participate in gaming and social activities while earning rewards through the $MEMEGAME token. With a focus on entertainment and community engagement, $MEMEGAME seeks to leverage the popularity of memes to drive adoption and create a unique ecosystem that fosters creativity and collaboration among its users. The platform also includes features such as staking, gaming competitions, and community-driven initiatives to enhance user interaction and value.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos THE MEME GAME (MEMEGAME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų THE MEME GAME (MEMEGAME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes THE MEME GAME prognozes.
Peržiūrėkite THE MEME GAME kainos prognozę dabar!
Supratimas apie THE MEME GAME (MEMEGAME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MEMEGAMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.