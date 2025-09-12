Daugiau apie LOON

The Loonies kaina (LOON)

1 LOON į USD – tiesioginė kaina:

$0.00015512
$0.00015512$0.00015512
-0.90%1D
The Loonies (LOON) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:43:34(UTC+8)

The Loonies (LOON) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00015502
24 val. žemiausia
$ 0.00015705
24 val. aukščiausia

$ 0.00015502
$ 0.00015705
$ 0.00266627
$ 0.00015496
+0.20%

-0.31%

-0.56%

-0.56%

The Loonies (LOON) realiojo laiko kaina yra $0.00015583. Per pastarąsias 24 valandas LOON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00015502 iki aukščiausios $ 0.00015705 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LOON kaina yra $ 0.00266627, o žemiausia – $ 0.00015496.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LOON per pastarąją valandą pasikeitė +0.20%, per 24 valandas – -0.31%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

The Loonies (LOON) rinkos informacija

$ 155.93K
--
$ 155.93K
1.00B
1,000,000,000.0
Dabartinė The Loonies rinkos kapitalizacija yra $ 155.93K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LOON apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 155.93K

The Loonies (LOON) kainos istorija USD

Šiandienos The Loonies kainos pokytis į USD: $ 0.
The Loonies 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000232844.
The Loonies 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000570909.
The Loonies 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00005693873111813343.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.31%
30 dienų$ -0.0000232844-14.94%
60 dienų$ -0.0000570909-36.63%
90 dienų$ -0.00005693873111813343-26.76%

Kas yra The Loonies (LOON)

$LOON is the community token for The Loonies NFT collection, an initiative designed to bring together a vibrant and engaged community on the Aptos blockchain. This token embodies the spirit of The Loonies by offering its members access to a range of exclusive content, events, and rewards, all while promoting an inclusive and participatory ecosystem. Launched on August 16 through a fair launch process via the Uptos Launchpad, $LOON marks a significant step in creating a transparent and equitable platform. The fair launch mechanism ensures that the distribution of $LOON tokens is handled impartially, giving every participant an equal opportunity to become a part of the community without favoritism towards early or insider investors. The Loonies community is at the heart of the $LOON project. With a focus on empowering its members, $LOON provides access to unique opportunities that are exclusively available to token holders. This includes special content, exclusive events, and various rewards that enhance the overall experience for the community. By holding $LOON tokens, members can actively engage with the ecosystem, participate in special activities, and benefit from rewards that are tailored to foster long-term involvement and support. As The Loonies continue to grow, the $LOON token will play a central role in expanding the community’s reach and enhancing its engagement. Future plans include introducing additional features and utilities that will further enrich the token’s value and its benefits for holders. The emphasis will remain on nurturing a user-driven environment where the community’s input and participation are crucial to the project’s evolution. The vision behind $LOON is to build a decentralized and inclusive ecosystem where The Loonies community can thrive. By prioritizing community engagement and offering valuable incentives, $LOON aims to create a dynamic and collaborative space where every member has a stake in the project’s success. The ongoing development and expansion of the $LOON ecosystem will continue to reflect the commitment to making The Loonies community a central and thriving part of the Aptos blockchain experience.

The Loonies (LOON) išteklius

Oficiali svetainė

The Loonies kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos The Loonies (LOON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų The Loonies (LOON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes The Loonies prognozes.

Peržiūrėkite The Loonies kainos prognozę dabar!

LOON į vietos valiutas

The Loonies (LOON) Tokenomika

Supratimas apie The Loonies (LOON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LOONišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie The Loonies (LOON)

Kiek The Loonies(LOON) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LOON kaina USD valiuta yra 0.00015583USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LOON į USD kaina?
Dabartinė LOON kaina USD valiuta yra $ 0.00015583. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra The Loonies rinkos kapitalizacija?
LOON rinkos kapitalizacija yra $ 155.93KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LOON apyvartoje?
LOON apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LOON kaina?
LOON pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00266627USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LOON kaina?
LOON pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00015496USD.
Kokia yra LOON prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LOON yra --USD.
Ar LOON kaina šiais metais kils?
LOON šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LOON kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:43:34(UTC+8)

The Loonies (LOON) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.