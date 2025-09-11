Daugiau apie TIG

The Innovation Game logotipas

The Innovation Game kaina (TIG)

Neįtraukta į sąrašą

1 TIG į USD – tiesioginė kaina:

$0.602651$0.602651
+14.60%1D
USD
The Innovation Game (TIG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:42:35(UTC+8)

The Innovation Game (TIG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.521917$ 0.521917
24 val. žemiausia
$ 0.667082$ 0.667082
24 val. aukščiausia

$ 0.521917$ 0.521917

$ 0.667082$ 0.667082

$ 4.3$ 4.3

$ 0.116623$ 0.116623

-2.95%

+14.45%

-7.58%

-7.58%

The Innovation Game (TIG) realiojo laiko kaina yra $0.60212. Per pastarąsias 24 valandas TIG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.521917 iki aukščiausios $ 0.667082 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TIG kaina yra $ 4.3, o žemiausia – $ 0.116623.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TIG per pastarąją valandą pasikeitė -2.95%, per 24 valandas – +14.45%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

The Innovation Game (TIG) rinkos informacija

$ 14.55M$ 14.55M

----

$ 27.60M$ 27.60M

24.17M 24.17M

45,845,332.09625855 45,845,332.09625855

Dabartinė The Innovation Game rinkos kapitalizacija yra $ 14.55M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TIG apyvartoje yra 24.17M vienetų, o bendras kiekis siekia 45845332.09625855. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 27.60M

The Innovation Game (TIG) kainos istorija USD

Šiandienos The Innovation Game kainos pokytis į USD: $ +0.076033.
The Innovation Game 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.3756458688.
The Innovation Game 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1439699026.
The Innovation Game 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1478191585082938.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.076033+14.45%
30 dienų$ -0.3756458688-62.38%
60 dienų$ -0.1439699026-23.91%
90 dienų$ -0.1478191585082938-19.71%

Kas yra The Innovation Game (TIG)

The Innovation Game (TIG) is the network for algorithmic breakthroughs. It redefines the frontier of computational research by transforming proof-of-work into a global engine for open, autonomous innovation. TIG creates an open, collaborative ecosystem for algorithmic research by leveraging a decentralized network of highly skilled contributors. This approach seeks to overcome limitations of centralized research models and accelerate progress in complex scientific and technological domains.

The Innovation Game (TIG) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

The Innovation Game kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos The Innovation Game (TIG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų The Innovation Game (TIG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes The Innovation Game prognozes.

Peržiūrėkite The Innovation Game kainos prognozę dabar!

TIG į vietos valiutas

The Innovation Game (TIG) Tokenomika

Supratimas apie The Innovation Game (TIG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TIGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie The Innovation Game (TIG)

Kiek The Innovation Game(TIG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TIG kaina USD valiuta yra 0.60212USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TIG į USD kaina?
Dabartinė TIG kaina USD valiuta yra $ 0.60212. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra The Innovation Game rinkos kapitalizacija?
TIG rinkos kapitalizacija yra $ 14.55MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TIG apyvartoje?
TIG apyvartoje yra 24.17MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TIG kaina?
TIG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.3USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TIG kaina?
TIG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.116623USD.
Kokia yra TIG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TIG yra --USD.
Ar TIG kaina šiais metais kils?
TIG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TIG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:42:35(UTC+8)

