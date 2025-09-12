Daugiau apie THGUY

the honest guy kaina (THGUY)

1 THGUY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-4.80%1D
USD
the honest guy (THGUY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:01:35(UTC+8)

the honest guy (THGUY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00101129
$ 0.00101129$ 0.00101129

$ 0
$ 0$ 0

-0.65%

-4.86%

+7.69%

+7.69%

the honest guy (THGUY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas THGUY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia THGUY kaina yra $ 0.00101129, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, THGUY per pastarąją valandą pasikeitė -0.65%, per 24 valandas – -4.86%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

the honest guy (THGUY) rinkos informacija

$ 52.69K
$ 52.69K$ 52.69K

--
----

$ 52.69K
$ 52.69K$ 52.69K

999.91M
999.91M 999.91M

999,911,628.992407
999,911,628.992407 999,911,628.992407

Dabartinė the honest guy rinkos kapitalizacija yra $ 52.69K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. THGUY apyvartoje yra 999.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 999911628.992407. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 52.69K

the honest guy (THGUY) kainos istorija USD

Šiandienos the honest guy kainos pokytis į USD: $ 0.
the honest guy 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
the honest guy 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
the honest guy 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-4.86%
30 dienų$ 0-8.84%
60 dienų$ 0-47.68%
90 dienų$ 0--

Kas yra the honest guy (THGUY)

AI Agent (The Honest Guy) Welcome to The Honest Guy, an innovative AI-driven crypto project designed to revolutionize how you navigate the cryptocurrency world! At the heart of this project lies "The Honest Guy"—a transparent, reliable, and morally steadfast AI agent whose core mission is to bring clarity and trust to the ever-evolving crypto landscape. Promote Transparency: Every transaction and decision in the ecosystem is verifiable, ensuring no hidden fees or malicious practices. Empower Communities: Provide individuals and businesses with a decentralized tool for secure, fast, and cost-effective financial transactions

the honest guy (THGUY) išteklius

the honest guy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos the honest guy (THGUY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų the honest guy (THGUY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes the honest guy prognozes.

Peržiūrėkite the honest guy kainos prognozę dabar!

THGUY į vietos valiutas

the honest guy (THGUY) Tokenomika

Supratimas apie the honest guy (THGUY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie THGUYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie the honest guy (THGUY)

Kiek the honest guy(THGUY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė THGUY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė THGUY į USD kaina?
Dabartinė THGUY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra the honest guy rinkos kapitalizacija?
THGUY rinkos kapitalizacija yra $ 52.69KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra THGUY apyvartoje?
THGUY apyvartoje yra 999.91MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) THGUY kaina?
THGUY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00101129USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) THGUY kaina?
THGUY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra THGUY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis THGUY yra --USD.
Ar THGUY kaina šiais metais kils?
THGUY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite THGUY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
the honest guy (THGUY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.