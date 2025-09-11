The Grays Currency kaina (PTGC)
-0.34%
-0.52%
+11.72%
+11.72%
The Grays Currency (PTGC) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PTGC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PTGC kaina yra $ 0.00132623, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PTGC per pastarąją valandą pasikeitė -0.34%, per 24 valandas – -0.52%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė The Grays Currency rinkos kapitalizacija yra $ 118.54M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PTGC apyvartoje yra 290.97B vienetų, o bendras kiekis siekia 290972131964.62897. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 118.54M
Šiandienos The Grays Currency kainos pokytis į USD: $ 0.
The Grays Currency 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
The Grays Currency 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
The Grays Currency 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.52%
|30 dienų
|$ 0
|-44.51%
|60 dienų
|$ 0
|+5.45%
|90 dienų
|$ 0
|--
1st truly decentralized DOA on Pulse Chain. Collect rewards simply by holding. Earn double the rewards by Staking with no time lock. Proposals on the DOA can be created by becoming one of the top 100 stakers. All Stakers can partake in voting on active proposals. The Grays Mission: Buy and Burn LP's.
Supratimas apie The Grays Currency (PTGC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PTGCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.