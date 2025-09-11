Daugiau apie PTGC

PTGC Kainos informacija

PTGC Oficiali svetainė

PTGC Tokenomika

PTGC Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

The Grays Currency logotipas

The Grays Currency kaina (PTGC)

Neįtraukta į sąrašą

1 PTGC į USD – tiesioginė kaina:

$0.00040732
$0.00040732$0.00040732
-0.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
The Grays Currency (PTGC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:42:28(UTC+8)

The Grays Currency (PTGC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00132623
$ 0.00132623$ 0.00132623

$ 0
$ 0$ 0

-0.34%

-0.52%

+11.72%

+11.72%

The Grays Currency (PTGC) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PTGC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PTGC kaina yra $ 0.00132623, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PTGC per pastarąją valandą pasikeitė -0.34%, per 24 valandas – -0.52%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

The Grays Currency (PTGC) rinkos informacija

$ 118.54M
$ 118.54M$ 118.54M

--
----

$ 118.54M
$ 118.54M$ 118.54M

290.97B
290.97B 290.97B

290,972,131,964.62897
290,972,131,964.62897 290,972,131,964.62897

Dabartinė The Grays Currency rinkos kapitalizacija yra $ 118.54M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PTGC apyvartoje yra 290.97B vienetų, o bendras kiekis siekia 290972131964.62897. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 118.54M

The Grays Currency (PTGC) kainos istorija USD

Šiandienos The Grays Currency kainos pokytis į USD: $ 0.
The Grays Currency 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
The Grays Currency 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
The Grays Currency 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.52%
30 dienų$ 0-44.51%
60 dienų$ 0+5.45%
90 dienų$ 0--

Kas yra The Grays Currency (PTGC)

1st truly decentralized DOA on Pulse Chain. Collect rewards simply by holding. Earn double the rewards by Staking with no time lock. Proposals on the DOA can be created by becoming one of the top 100 stakers. All Stakers can partake in voting on active proposals. The Grays Mission: Buy and Burn LP's.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

The Grays Currency (PTGC) išteklius

Oficiali svetainė

The Grays Currency kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos The Grays Currency (PTGC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų The Grays Currency (PTGC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes The Grays Currency prognozes.

Peržiūrėkite The Grays Currency kainos prognozę dabar!

PTGC į vietos valiutas

The Grays Currency (PTGC) Tokenomika

Supratimas apie The Grays Currency (PTGC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PTGCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie The Grays Currency (PTGC)

Kiek The Grays Currency(PTGC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PTGC kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PTGC į USD kaina?
Dabartinė PTGC kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra The Grays Currency rinkos kapitalizacija?
PTGC rinkos kapitalizacija yra $ 118.54MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PTGC apyvartoje?
PTGC apyvartoje yra 290.97BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PTGC kaina?
PTGC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00132623USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PTGC kaina?
PTGC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PTGC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PTGC yra --USD.
Ar PTGC kaina šiais metais kils?
PTGC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PTGC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:42:28(UTC+8)

The Grays Currency (PTGC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.