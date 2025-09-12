Daugiau apie $TES

The Eid Sheep kaina ($TES)

Neįtraukta į sąrašą

1 $TES į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
The Eid Sheep ($TES) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:00:38(UTC+8)

The Eid Sheep ($TES) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.33%

+5.33%

The Eid Sheep ($TES) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $TES svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $TES kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $TES per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +5.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

The Eid Sheep ($TES) rinkos informacija

$ 4.84K
$ 4.84K$ 4.84K

--
----

$ 4.84K
$ 4.84K$ 4.84K

999.75M
999.75M 999.75M

999,754,092.854598
999,754,092.854598 999,754,092.854598

Dabartinė The Eid Sheep rinkos kapitalizacija yra $ 4.84K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $TES apyvartoje yra 999.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 999754092.854598. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.84K

The Eid Sheep ($TES) kainos istorija USD

Šiandienos The Eid Sheep kainos pokytis į USD: $ 0.
The Eid Sheep 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
The Eid Sheep 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
The Eid Sheep 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+18.99%
60 dienų$ 0+13.58%
90 dienų$ 0--

Kas yra The Eid Sheep ($TES)

$TES – The Eid Sheep: Building the Future of Play-to-Earn 🐏🚀 In a sea of memecoins and fleeting hype, $TES emerges with real purpose — a utility token designed to power the next era of blockchain gaming 🎮🌎. At the heart of $TES is an immersive, farm-based P2E game where players can: 🌾 Cultivate and expand their farms 💰 Earn and instantly withdraw tokens 🏆 Compete in exciting tournaments 🤝 Collaborate with friends for greater rewards

The Eid Sheep ($TES) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

The Eid Sheep kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos The Eid Sheep ($TES) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų The Eid Sheep ($TES) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes The Eid Sheep prognozes.

Peržiūrėkite The Eid Sheep kainos prognozę dabar!

$TES į vietos valiutas

The Eid Sheep ($TES) Tokenomika

Supratimas apie The Eid Sheep ($TES) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $TESišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie The Eid Sheep ($TES)

Kiek The Eid Sheep($TES) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $TES kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $TES į USD kaina?
Dabartinė $TES kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra The Eid Sheep rinkos kapitalizacija?
$TES rinkos kapitalizacija yra $ 4.84KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $TES apyvartoje?
$TES apyvartoje yra 999.75MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $TES kaina?
$TES pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $TES kaina?
$TES pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $TES prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $TES yra --USD.
Ar $TES kaina šiais metais kils?
$TES šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $TES kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:00:38(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.