THE EAR STAYS ON kaina (EAR)
+0.35%
-10.01%
+10.57%
+10.57%
THE EAR STAYS ON (EAR) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas EAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EAR kaina yra $ 0.00238649, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EAR per pastarąją valandą pasikeitė +0.35%, per 24 valandas – -10.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė THE EAR STAYS ON rinkos kapitalizacija yra $ 45.30K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EAR apyvartoje yra 990.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 989996871.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 45.30K
Šiandienos THE EAR STAYS ON kainos pokytis į USD: $ 0.
THE EAR STAYS ON 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
THE EAR STAYS ON 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
THE EAR STAYS ON 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-10.01%
|30 dienų
|$ 0
|+17.18%
|60 dienų
|$ 0
|-21.06%
|90 dienų
|$ 0
|--
After the attempted assassination of Donald trump. EAR the meme coin was launched on pump fun and subsequently taken over by the community. The coin reflects the the amazing strength of his ear, and how THE EAR STAYS ON after being struck by a bullet. The project was launched the same day from pump fun, the dev burned his supply of 10m tokens and allowed the community to take it over. within the first 24 hrs EAR seen 80m+ volume reached ath of 29m and 9000 holders
