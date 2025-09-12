Daugiau apie BBYDEV

The Dev is a Baby kaina (BBYDEV)

2025-09-12

The Dev is a Baby (BBYDEV) kainos informacija (USD)

The Dev is a Baby (BBYDEV) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BBYDEV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BBYDEV kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BBYDEV per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

The Dev is a Baby (BBYDEV) rinkos informacija

Dabartinė The Dev is a Baby rinkos kapitalizacija yra $ 10.61K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BBYDEV apyvartoje yra 932.33M vienetų, o bendras kiekis siekia 932327211.037398. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.61K

The Dev is a Baby (BBYDEV) kainos istorija USD

Šiandienos The Dev is a Baby kainos pokytis į USD: $ 0.
The Dev is a Baby 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
The Dev is a Baby 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
The Dev is a Baby 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+14.08%
60 dienų$ 0+22.49%
90 dienų$ 0--

Kas yra The Dev is a Baby (BBYDEV)

The project is a token launched on Pump.fun by my baby. The community is rallying around the young baby dev in hopes that he can have a successful future, becoming the owner of 1 whole Bitcoin and beyond. The current Guinness Book of World Record's record holder for youngest millionaire is held by Jackie Coogan from the 1920s. Some members are hoping to make baby dev steal the record. 2.5% of the supply is locked away in his ledger.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

The Dev is a Baby (BBYDEV) išteklius

Oficiali svetainė

The Dev is a Baby kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos The Dev is a Baby (BBYDEV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų The Dev is a Baby (BBYDEV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes The Dev is a Baby prognozes.

Peržiūrėkite The Dev is a Baby kainos prognozę dabar!

BBYDEV į vietos valiutas

The Dev is a Baby (BBYDEV) Tokenomika

Supratimas apie The Dev is a Baby (BBYDEV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BBYDEVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie The Dev is a Baby (BBYDEV)

Kiek The Dev is a Baby(BBYDEV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BBYDEV kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BBYDEV į USD kaina?
Dabartinė BBYDEV kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra The Dev is a Baby rinkos kapitalizacija?
BBYDEV rinkos kapitalizacija yra $ 10.61KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BBYDEV apyvartoje?
BBYDEV apyvartoje yra 932.33MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BBYDEV kaina?
BBYDEV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BBYDEV kaina?
BBYDEV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BBYDEV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BBYDEV yra --USD.
Ar BBYDEV kaina šiais metais kils?
BBYDEV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BBYDEV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-12

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.