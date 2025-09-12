Daugiau apie COC

COC Kainos informacija

COC Oficiali svetainė

COC Tokenomika

COC Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

The Cocktailbar logotipas

The Cocktailbar kaina (COC)

Neįtraukta į sąrašą

1 COC į USD – tiesioginė kaina:

$11.97
$11.97$11.97
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
The Cocktailbar (COC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:43:11(UTC+8)

The Cocktailbar (COC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 787.22
$ 787.22$ 787.22

$ 0.70932
$ 0.70932$ 0.70932

--

--

+0.70%

+0.70%

The Cocktailbar (COC) realiojo laiko kaina yra $11.97. Per pastarąsias 24 valandas COC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COC kaina yra $ 787.22, o žemiausia – $ 0.70932.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COC per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +0.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

The Cocktailbar (COC) rinkos informacija

$ 598.74K
$ 598.74K$ 598.74K

--
----

$ 598.74K
$ 598.74K$ 598.74K

50.00K
50.00K 50.00K

50,000.0
50,000.0 50,000.0

Dabartinė The Cocktailbar rinkos kapitalizacija yra $ 598.74K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. COC apyvartoje yra 50.00K vienetų, o bendras kiekis siekia 50000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 598.74K

The Cocktailbar (COC) kainos istorija USD

Šiandienos The Cocktailbar kainos pokytis į USD: $ 0.
The Cocktailbar 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0139294890.
The Cocktailbar 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +7.8557936940.
The Cocktailbar 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +5.3018688996866035.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0139294890+0.12%
60 dienų$ +7.8557936940+65.63%
90 dienų$ +5.3018688996866035+79.51%

Kas yra The Cocktailbar (COC)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

The Cocktailbar (COC) išteklius

Oficiali svetainė

The Cocktailbar kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos The Cocktailbar (COC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų The Cocktailbar (COC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes The Cocktailbar prognozes.

Peržiūrėkite The Cocktailbar kainos prognozę dabar!

COC į vietos valiutas

The Cocktailbar (COC) Tokenomika

Supratimas apie The Cocktailbar (COC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie The Cocktailbar (COC)

Kiek The Cocktailbar(COC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė COC kaina USD valiuta yra 11.97USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė COC į USD kaina?
Dabartinė COC kaina USD valiuta yra $ 11.97. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra The Cocktailbar rinkos kapitalizacija?
COC rinkos kapitalizacija yra $ 598.74KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra COC apyvartoje?
COC apyvartoje yra 50.00KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) COC kaina?
COC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 787.22USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) COC kaina?
COC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.70932USD.
Kokia yra COC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis COC yra --USD.
Ar COC kaina šiais metais kils?
COC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite COC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:43:11(UTC+8)

The Cocktailbar (COC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.