Daugiau apie KILLA

KILLA Kainos informacija

KILLA Oficiali svetainė

KILLA Tokenomika

KILLA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

The Bitcoin Killa logotipas

The Bitcoin Killa kaina (KILLA)

Neįtraukta į sąrašą

1 KILLA į USD – tiesioginė kaina:

$1.98
$1.98$1.98
-0.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
The Bitcoin Killa (KILLA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:15:18(UTC+8)

The Bitcoin Killa (KILLA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.94
$ 1.94$ 1.94
24 val. žemiausia
$ 2.01
$ 2.01$ 2.01
24 val. aukščiausia

$ 1.94
$ 1.94$ 1.94

$ 2.01
$ 2.01$ 2.01

$ 38.26
$ 38.26$ 38.26

$ 1.61
$ 1.61$ 1.61

+0.10%

-0.49%

+7.29%

+7.29%

The Bitcoin Killa (KILLA) realiojo laiko kaina yra $1.98. Per pastarąsias 24 valandas KILLA svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.94 iki aukščiausios $ 2.01 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KILLA kaina yra $ 38.26, o žemiausia – $ 1.61.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KILLA per pastarąją valandą pasikeitė +0.10%, per 24 valandas – -0.49%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

The Bitcoin Killa (KILLA) rinkos informacija

$ 41.64K
$ 41.64K$ 41.64K

--
----

$ 41.64K
$ 41.64K$ 41.64K

21.00K
21.00K 21.00K

20,999.86
20,999.86 20,999.86

Dabartinė The Bitcoin Killa rinkos kapitalizacija yra $ 41.64K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KILLA apyvartoje yra 21.00K vienetų, o bendras kiekis siekia 20999.86. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 41.64K

The Bitcoin Killa (KILLA) kainos istorija USD

Šiandienos The Bitcoin Killa kainos pokytis į USD: $ -0.009949871589839.
The Bitcoin Killa 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.2126213100.
The Bitcoin Killa 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.3594363300.
The Bitcoin Killa 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.694182197726885.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.009949871589839-0.49%
30 dienų$ +0.2126213100+10.74%
60 dienų$ -0.3594363300-18.15%
90 dienų$ -0.694182197726885-25.95%

Kas yra The Bitcoin Killa (KILLA)

We are the lowest supply memecoin with only 21,000 max supply. Our mission is to overtake Bitcoin's price per token through our low supply and the support of our growing community.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

The Bitcoin Killa (KILLA) išteklius

Oficiali svetainė

The Bitcoin Killa kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos The Bitcoin Killa (KILLA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų The Bitcoin Killa (KILLA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes The Bitcoin Killa prognozes.

Peržiūrėkite The Bitcoin Killa kainos prognozę dabar!

KILLA į vietos valiutas

The Bitcoin Killa (KILLA) Tokenomika

Supratimas apie The Bitcoin Killa (KILLA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KILLAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie The Bitcoin Killa (KILLA)

Kiek The Bitcoin Killa(KILLA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KILLA kaina USD valiuta yra 1.98USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KILLA į USD kaina?
Dabartinė KILLA kaina USD valiuta yra $ 1.98. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra The Bitcoin Killa rinkos kapitalizacija?
KILLA rinkos kapitalizacija yra $ 41.64KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KILLA apyvartoje?
KILLA apyvartoje yra 21.00KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KILLA kaina?
KILLA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 38.26USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KILLA kaina?
KILLA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.61USD.
Kokia yra KILLA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KILLA yra --USD.
Ar KILLA kaina šiais metais kils?
KILLA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KILLA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:15:18(UTC+8)

The Bitcoin Killa (KILLA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.