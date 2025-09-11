Daugiau apie $KEKEC

The Balkan Dwarf kaina ($KEKEC)

1 $KEKEC į USD – tiesioginė kaina:

$0.0001345
$0.0001345$0.0001345
-4.40%1D
The Balkan Dwarf ($KEKEC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:56:35(UTC+8)

The Balkan Dwarf ($KEKEC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00123842
$ 0.00123842$ 0.00123842

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

-4.48%

+8.34%

+8.34%

The Balkan Dwarf ($KEKEC) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $KEKEC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $KEKEC kaina yra $ 0.00123842, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $KEKEC per pastarąją valandą pasikeitė -0.25%, per 24 valandas – -4.48%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

The Balkan Dwarf ($KEKEC) rinkos informacija

$ 5.25M
$ 5.25M$ 5.25M

--
----

$ 5.25M
$ 5.25M$ 5.25M

39.06B
39.06B 39.06B

39,058,000,190.51837
39,058,000,190.51837 39,058,000,190.51837

Dabartinė The Balkan Dwarf rinkos kapitalizacija yra $ 5.25M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $KEKEC apyvartoje yra 39.06B vienetų, o bendras kiekis siekia 39058000190.51837. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.25M

The Balkan Dwarf ($KEKEC) kainos istorija USD

Šiandienos The Balkan Dwarf kainos pokytis į USD: $ 0.
The Balkan Dwarf 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
The Balkan Dwarf 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
The Balkan Dwarf 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-4.48%
30 dienų$ 0-33.04%
60 dienų$ 0-42.77%
90 dienų$ 0--

Kas yra The Balkan Dwarf ($KEKEC)

The Balkan Dwarf is a memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to KEKEC - The Balcan Dwarf with tribute to the famous Flute Tune on Youtube. Ain't no flute tune like balkan flute tune! The meme follows a poor Balkwan dwarf who was as shy as they come and not quite the darling of the town. In dedication a token on the Ethereum blockchain is born and a mission to create a strong and united community in the dwarfs dedication.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

The Balkan Dwarf ($KEKEC) išteklius

Oficiali svetainė

The Balkan Dwarf kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos The Balkan Dwarf ($KEKEC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų The Balkan Dwarf ($KEKEC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes The Balkan Dwarf prognozes.

Peržiūrėkite The Balkan Dwarf kainos prognozę dabar!

$KEKEC į vietos valiutas

The Balkan Dwarf ($KEKEC) Tokenomika

Supratimas apie The Balkan Dwarf ($KEKEC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $KEKECišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie The Balkan Dwarf ($KEKEC)

Kiek The Balkan Dwarf($KEKEC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $KEKEC kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $KEKEC į USD kaina?
Dabartinė $KEKEC kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra The Balkan Dwarf rinkos kapitalizacija?
$KEKEC rinkos kapitalizacija yra $ 5.25MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $KEKEC apyvartoje?
$KEKEC apyvartoje yra 39.06BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $KEKEC kaina?
$KEKEC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00123842USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $KEKEC kaina?
$KEKEC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $KEKEC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $KEKEC yra --USD.
Ar $KEKEC kaina šiais metais kils?
$KEKEC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $KEKEC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:56:35(UTC+8)

