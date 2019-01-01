The AntiShifty ($ANTY) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieThe AntiShifty ($ANTY), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

The AntiShifty ($ANTY) Informacija

$ANTY isn’t just a token—it’s a movement. Built on the Solana blockchain, $ANTY is the first anti-corruption meme coin dedicated to exposing financial fraud, political deception, and elite manipulation.

🔍 What Makes $ANTY Different? ✅ No Shifties Allowed – The first crypto project that calls out corruption instead of enabling it. ✅ Community-Driven – A decentralized army exposing fraud, one meme at a time. ✅ Viral & Unstoppable – Fueled by high-energy engagement, savage humor, and real-world impact. ✅ Solana-Powered – Lightning-fast transactions, low fees, and built for mass adoption.

💥 Join the $ANTY Revolution – If you’re tired of the lies, the frauds, and the rigged system, you’re already one of us.

Oficiali svetainė:
http://antishifty.com/

The AntiShifty ($ANTY) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius The AntiShifty ($ANTY) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 31.16K
Bendra pasiūla:
$ 999.75M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.75M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 31.16K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00350201
Visų laikų minimumas:
$ 0.00002111
Dabartinė kaina:
$ 0
The AntiShifty ($ANTY) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti The AntiShifty ($ANTY) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų $ANTY tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek $ANTY tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate $ANTY tokenomiką, galite peržiūrėti $ANTY tokeno kainą realiuoju laiku!

$ANTY kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda $ANTY? Mūsų $ANTY kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.