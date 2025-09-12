Daugiau apie TYAG

TYAG Kainos informacija

TYAG Oficiali svetainė

TYAG Tokenomika

TYAG Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Thank You Abstract God logotipas

Thank You Abstract God kaina (TYAG)

Neįtraukta į sąrašą

1 TYAG į USD – tiesioginė kaina:

$0.00048521
$0.00048521$0.00048521
+3.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Thank You Abstract God (TYAG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:25:22(UTC+8)

Thank You Abstract God (TYAG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00046356
$ 0.00046356$ 0.00046356
24 val. žemiausia
$ 0.00049116
$ 0.00049116$ 0.00049116
24 val. aukščiausia

$ 0.00046356
$ 0.00046356$ 0.00046356

$ 0.00049116
$ 0.00049116$ 0.00049116

$ 0.00192185
$ 0.00192185$ 0.00192185

$ 0.00029018
$ 0.00029018$ 0.00029018

+0.02%

+3.65%

+13.89%

+13.89%

Thank You Abstract God (TYAG) realiojo laiko kaina yra $0.00048657. Per pastarąsias 24 valandas TYAG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00046356 iki aukščiausios $ 0.00049116 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TYAG kaina yra $ 0.00192185, o žemiausia – $ 0.00029018.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TYAG per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – +3.65%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Thank You Abstract God (TYAG) rinkos informacija

$ 482.14K
$ 482.14K$ 482.14K

--
----

$ 482.14K
$ 482.14K$ 482.14K

991.23M
991.23M 991.23M

991,232,278.0
991,232,278.0 991,232,278.0

Dabartinė Thank You Abstract God rinkos kapitalizacija yra $ 482.14K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TYAG apyvartoje yra 991.23M vienetų, o bendras kiekis siekia 991232278.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 482.14K

Thank You Abstract God (TYAG) kainos istorija USD

Šiandienos Thank You Abstract God kainos pokytis į USD: $ 0.
Thank You Abstract God 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002352102.
Thank You Abstract God 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001048869.
Thank You Abstract God 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003243591351698746.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.65%
30 dienų$ -0.0002352102-48.34%
60 dienų$ +0.0001048869+21.56%
90 dienų$ -0.0003243591351698746-39.99%

Kas yra Thank You Abstract God (TYAG)

The lore token of Abstract Chain — paying homage to Luca, the visionary force behind its creation. The Disciples of Luca have built a rich history and devoted culture around Abstract God, embracing the philosophy of abstraction, innovation, and unity. Guided by His divine vision, we walk the path of enlightenment, where technology and faith intertwine through the limitless possibilities of Abstract Chain. Every transaction, every block, and every interaction strengthens the bond of our community, forging an unbreakable connection in the digital realm. TYAG — Thank You, Abstract God — for the chain that unites us in purpose, progress, and devotion.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Thank You Abstract God (TYAG) išteklius

Oficiali svetainė

Thank You Abstract God kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Thank You Abstract God (TYAG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Thank You Abstract God (TYAG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Thank You Abstract God prognozes.

Peržiūrėkite Thank You Abstract God kainos prognozę dabar!

TYAG į vietos valiutas

Thank You Abstract God (TYAG) Tokenomika

Supratimas apie Thank You Abstract God (TYAG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TYAGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Thank You Abstract God (TYAG)

Kiek Thank You Abstract God(TYAG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TYAG kaina USD valiuta yra 0.00048657USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TYAG į USD kaina?
Dabartinė TYAG kaina USD valiuta yra $ 0.00048657. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Thank You Abstract God rinkos kapitalizacija?
TYAG rinkos kapitalizacija yra $ 482.14KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TYAG apyvartoje?
TYAG apyvartoje yra 991.23MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TYAG kaina?
TYAG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00192185USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TYAG kaina?
TYAG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00029018USD.
Kokia yra TYAG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TYAG yra --USD.
Ar TYAG kaina šiais metais kils?
TYAG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TYAG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:25:22(UTC+8)

Thank You Abstract God (TYAG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.