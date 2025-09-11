Daugiau apie XAUT0

Tether Gold Tokens kaina (XAUT0)

1 XAUT0 į USD – tiesioginė kaina:

$3,625.99
-0.80%1D
USD
Tether Gold Tokens (XAUT0) kainos grafikas realiu laiku
Tether Gold Tokens (XAUT0) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 3,606.89
24 val. žemiausia
$ 3,663.55
24 val. aukščiausia

$ 3,606.89
$ 3,663.55
$ 3,706.49
$ 3,209.55
+0.04%

-0.80%

+2.27%

+2.27%

Tether Gold Tokens (XAUT0) realiojo laiko kaina yra $3,626.24. Per pastarąsias 24 valandas XAUT0 svyravo nuo žemiausios kainos $ 3,606.89 iki aukščiausios $ 3,663.55 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XAUT0 kaina yra $ 3,706.49, o žemiausia – $ 3,209.55.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XAUT0 per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – -0.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Tether Gold Tokens (XAUT0) rinkos informacija

$ 2.47M
--
$ 607.02T
749.36
184,467,442,363.2201
Dabartinė Tether Gold Tokens rinkos kapitalizacija yra $ 2.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XAUT0 apyvartoje yra 749.36 vienetų, o bendras kiekis siekia 184467442363.2201. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 607.02T

Tether Gold Tokens (XAUT0) kainos istorija USD

Šiandienos Tether Gold Tokens kainos pokytis į USD: $ -29.573979129676.
Tether Gold Tokens 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +306.0136794880.
Tether Gold Tokens 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +253.7508581120.
Tether Gold Tokens 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -29.573979129676-0.80%
30 dienų$ +306.0136794880+8.44%
60 dienų$ +253.7508581120+7.00%
90 dienų$ 0--

Kas yra Tether Gold Tokens (XAUT0)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Tether Gold Tokens (XAUT0) išteklius

Tether Gold Tokens kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Tether Gold Tokens (XAUT0) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tether Gold Tokens (XAUT0) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tether Gold Tokens prognozes.

Peržiūrėkite Tether Gold Tokens kainos prognozę dabar!

XAUT0 į vietos valiutas

Tether Gold Tokens (XAUT0) Tokenomika

Supratimas apie Tether Gold Tokens (XAUT0) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XAUT0išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Tether Gold Tokens (XAUT0)

Kiek Tether Gold Tokens(XAUT0) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XAUT0 kaina USD valiuta yra 3,626.24USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XAUT0 į USD kaina?
Dabartinė XAUT0 kaina USD valiuta yra $ 3,626.24. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Tether Gold Tokens rinkos kapitalizacija?
XAUT0 rinkos kapitalizacija yra $ 2.47MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XAUT0 apyvartoje?
XAUT0 apyvartoje yra 749.36USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XAUT0 kaina?
XAUT0 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3,706.49USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XAUT0 kaina?
XAUT0 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 3,209.55USD.
Kokia yra XAUT0 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XAUT0 yra --USD.
Ar XAUT0 kaina šiais metais kils?
XAUT0 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XAUT0 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.