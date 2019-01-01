Tethegamer (TETHEGAMER) Tokenomika

Tethegamer (TETHEGAMER) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieTethegamer (TETHEGAMER), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Tethegamer (TETHEGAMER) Informacija

Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored.

The token in this application is for Ansem, a very well-known influencer in the crypto space.

Oficiali svetainė:
https://time.fun/Tethegamer

Tethegamer (TETHEGAMER) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Tethegamer (TETHEGAMER) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 36.21K
Bendra pasiūla:
$ 95.87K
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 95.87K
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 36.21K
Visų laikų rekordas:
$ 5.58
Visų laikų minimumas:
$ 0.358662
Dabartinė kaina:
$ 0.377676
Tethegamer (TETHEGAMER) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Tethegamer (TETHEGAMER) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TETHEGAMER tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek TETHEGAMER tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate TETHEGAMER tokenomiką, galite peržiūrėti TETHEGAMER tokeno kainą realiuoju laiku!

TETHEGAMER kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda TETHEGAMER? Mūsų TETHEGAMER kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.