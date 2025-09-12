Terry In The Trenches kaina (TERRY)
+0.30%
+1.68%
+12.71%
+12.71%
Terry In The Trenches (TERRY) realiojo laiko kaina yra $0.00005534. Per pastarąsias 24 valandas TERRY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00005199 iki aukščiausios $ 0.00005588 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TERRY kaina yra $ 0.03385244, o žemiausia – $ 0.00002787.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TERRY per pastarąją valandą pasikeitė +0.30%, per 24 valandas – +1.68%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Terry In The Trenches rinkos kapitalizacija yra $ 50.49K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TERRY apyvartoje yra 912.33M vienetų, o bendras kiekis siekia 912333220.768468. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 50.49K
Šiandienos Terry In The Trenches kainos pokytis į USD: $ 0.
Terry In The Trenches 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000036365.
Terry In The Trenches 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000088832.
Terry In The Trenches 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00004540582847449623.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.68%
|30 dienų
|$ -0.0000036365
|-6.57%
|60 dienų
|$ -0.0000088832
|-16.05%
|90 dienų
|$ -0.00004540582847449623
|-45.06%
Terry in the Trenches is a memecoin created to honor and celebrate those who trade tokens daily, often referred to as "trenches." At its heart is the story of Terry, a determined turtle who symbolizes resilience, positivity, and joy in the often chaotic world of trading. This project aims to make the experience of trading memecoins not only rewarding but also fun and lighthearted. Terry represents the unwavering spirit of the community, bringing humor and a sense of camaraderie to traders worldwide while reminding everyone to embrace the ups and downs with a smile.
Supratimas apie Terry In The Trenches (TERRY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TERRYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
